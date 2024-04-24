«Че так мало-то?»: Путин поручил скорректировать размер выплат пострадавшим от паводков

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Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводков поинтересовался, почему так мало пострадавших от паводков в российских регионах получили материальную помощь.
Российский лидер призвал справедливо оценивать ущерб и выплачивать пострадавшим россиянам компенсации вне зависимости от бюджетной обеспеченности региона. Путин отметил, что размер компенсаций может быть скорректирован.
Глава российского государства обратил внимание на то, что жителям пострадавших регионов неважно, какой уровень власти за что отвечает, главное, чтобы все силы направлялись на решение проблемы.
Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.
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Глава российского государства обратил внимание на то, что жителям пострадавших регионов неважно, какой уровень власти за что отвечает, главное, чтобы все силы направлялись на решение проблемы.
Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.
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Екатерина Коршунова