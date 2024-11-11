«Чеченский след» в Узбекистане: Рамзан Кадыров сделал заявление о причастности к обстрелу автомобиля экс-чиновника в Ташкенте

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил, что информация о «чеченском следе» в этом инциденте является безосновательной и приписывается ему ошибочно. Подробности – в материале «Радио 1».