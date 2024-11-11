«Чеченский след» в Узбекистане: Рамзан Кадыров сделал заявление о причастности к обстрелу автомобиля экс-чиновника в Ташкенте

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)
Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил, что информация о «чеченском следе» в этом инциденте является безосновательной и приписывается ему ошибочно. Подробности – в материале «Радио 1».
Что известно о покушении на Комила Алламжонова в Узбекистане
В ночь на 26 октября в пригороде Ташкента произошел инцидент со стрельбой. Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов по движущемуся автомобилю марки Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование. Согласно последним данным, в ходе следственных мероприятий были задержаны четыре подозреваемых.
По информации от источников Gazeta.uz, в автомобиле вместе с водителем находился бывший руководитель Департамента информационной политики администрации президента Комил Алламжонов. Среди его предыдущих должностей значится работа пресс-секретарем президента Узбекистана в 2017—2018 годах.
Причастность Кадырова
Вскоре после трагедии в некоторых СМИ появилась информация о том, что неназванные лица связывают покушение на Алламжонова с именем главы Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал глава республики.
Политик подчеркнул, что, если бы у него действительно были какие-либо планы подобного рода, он «довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом». При этом Кадыров назвал чеченцев и узбеков братскими народами с общим историческим прошлым, а обвинения в свой адрес счел «информационным вбросом» и «явной попыткой внести разлад» между странами.
«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан — это отдельная и важная часть жизни моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы. И я расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок. Как бы там ни было, я и мои дорогие братья в Узбекистане обязательно выясним, кто стоит за этим провокационным информационным вбросом. Работа уже ведется», — заявил Кадыров.
Он также выразил уважение к политике президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и указал на успешное сотрудничество в различных сферах, включая информационную и правоохранительную.
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