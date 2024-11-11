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«Чеченский след» в Узбекистане: Рамзан Кадыров сделал заявление о причастности к обстрелу автомобиля экс-чиновника в Ташкенте

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в причастности к обстрелу автомобиля в Узбекистане, где находился экс-чиновник Комил Алламжонов. Кадыров заявил, что информация о «чеченском следе» в этом инциденте является безосновательной и приписывается ему ошибочно. Подробности – в материале «Радио 1».

Что известно о покушении на Комила Алламжонова в Узбекистане


В ночь на 26 октября в пригороде Ташкента произошел инцидент со стрельбой. Двое неустановленных лиц произвели несколько выстрелов по движущемуся автомобилю марки Range Rover, после чего скрылись с места происшествия. По данному факту Генеральная прокуратура Узбекистана начала расследование. Согласно последним данным, в ходе следственных мероприятий были задержаны четыре подозреваемых.



По информации от источников Gazeta.uz, в автомобиле вместе с водителем находился бывший руководитель Департамента информационной политики администрации президента Комил Алламжонов. Среди его предыдущих должностей значится работа пресс-секретарем президента Узбекистана в 2017—2018 годах.


Причастность Кадырова


Вскоре после трагедии в некоторых СМИ появилась информация о том, что неназванные лица связывают покушение на Алламжонова с именем главы Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал глава республики.

Политик подчеркнул, что, если бы у него действительно были какие-либо планы подобного рода, он «довел бы дело до конца и со стопроцентным результатом». При этом Кадыров назвал чеченцев и узбеков братскими народами с общим историческим прошлым, а обвинения в свой адрес счел «информационным вбросом» и «явной попыткой внести разлад» между странами.

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан — это отдельная и важная часть жизни моего дорогого ОТЦА Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы. И я расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами. Уверен, что следом последуют и другие публикации в стиле западных фальшивок. Как бы там ни было, я и мои дорогие братья в Узбекистане обязательно выясним, кто стоит за этим провокационным информационным вбросом. Работа уже ведется», — заявил Кадыров.

Он также выразил уважение к политике президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и указал на успешное сотрудничество в различных сферах, включая информационную и правоохранительную.

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#статьи
МИД Индии призывает Россию к ускорению торговых переговоров
Глава МИД Индии Джайшанкар призвал устранить нетарифные барьеры в торговле с РФ
11 ноября 2024, 13:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Индия выступает за активизацию переговоров по инвестиционному соглашению с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на Российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.


«Сегодня наша двусторонняя торговля составляет 66 миллиардов долларов США. Это делает цель достижения 100 миллиардов долларов США к 2030 году более чем реалистичной. Однако торговый баланс нуждается в срочном исправлении, поскольку он является односторонним. Для этого крайне важно как можно скорее устранить нетарифные барьеры и нормативные препятствия», — подчеркнул министр.

Представителем Индии отмечено, что экономики России и Индии взаимодополняют друг друга. Сотрудничество между Индией, чьи темпы роста сохранятся на уровне 8% в течение нескольких десятилетий, и Россией, которая выступает как главный поставщик природных ресурсов и крупный технологический лидер, принесет выгоду не только обеим странам, но и всему миру.

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В Кремле ответили, открыт ли Путин для контактов
Песков: президент Путин открыт для контактов со всеми
11 ноября 2024, 12:50

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Глава государства Владимир Путин открыт для контактов, если западные страны просигнализируют, надо ждать, проинформировал журналистов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Совсем недавно на Валдайском форуме президент в очередной раз повторил, что он остается открытым для всех контактов, переговоров... Если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться. Пока не было», — прокомментировал Песков.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что «подходящее время» для беседы с Путиным по телефону скоро придет.

Ранее Песков опроверг сообщения The Washington Post о якобы телефонных переговорах Путина с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

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#россия
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Белоруссия официально стала партнером БРИКС
11 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Derek Brumby

Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МИД республики.
По данным агентства, президент Беларуси Александр Лукашенко 5 ноября подписал письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина о готовности страны стать партнером БРИКС.

11 ноября министр иностранных дел Максим Рыженков в рамках встречи с российским послом Борисом Грызловым передал данный документ российскому дипломату.

24 октября Лукашенко заявил, что республика стала государством — партнером БРИКС. Он уточнял, что по итогам саммита в Казани статус партнеров БРИКС обрели «12 или 13 государств, в том числе Беларусь».

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#александр лукашенко
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Стали известны намерения Трампа в отношении принца Гарри
Daily Mail: Дональд Трамп хочет выслать принца Гарри из США
11 ноября 2024, 12:07

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации намерен выслать из страны принца Гарри. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, аналитический центр Heritage Foundation уже давно хотел опубликовать иммиграционные данные принца Гарри, однако не мог этого сделать из-за запрета Джо Байдена.

Визовый статус принца Гарри поставили под сомнение сразу после его признания в употреблении наркотиков в рекреационных целях. По нынешним правилам, данная информация должна была быть занесена в его иммиграционные документы.

При этом агентство, контролирующее въезд иностранцев, не стало раскрывать сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, однако суд иск отклонил.

«Если администрация Трампа опубликует записи принца Гарри, это будет в интересах американского народа. Гарри должен быть привлечен к ответственности», – заявил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Heritage Foundation Нил Гардинер.

Напомним, в апреле 2024 года принц Гарри переехал в США.

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В Кремле опровергли сообщения WP о якобы телефонной беседе Путина и Трампа
11 ноября 2024, 11:59

Фото: istockphoto/yulenochekk

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения издания The Washington Post о якобы телефонной беседе российского лидера Владимира Путина с его будущим американским коллегой Дональдом Трампом.
До этого The Washington Post писали о телефонном разговоре политиков.

Перед этим Песков опровергал сообщения о том, что Путин якобы неофициально «через знакомых» поздравлял Трампа с победой в предвыборной гонке.

Позже Путин поздравил Трампа с переизбранием на пост хозяина Белого дома в рамках дискуссионного клуба «Валдай».

Дональд Трамп переизбрался на пост президента США 5 ноября. Он приступит к обязанностям после инаугурации 20 января 2025 года.

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#дмитрий песков
#кремль
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Угрожал военными и призвал прислушаться к совету: в США сообщили о звонке Трампа Путину, что они обсуждали
11 ноября 2024, 11:31

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Одержавший победу на выборах президента в США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. О подробностях беседы между лидерами расскажет «Радио 1».

Трамп и Путин провели переговоры


Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили возможность прекращения конфликта на Украине. В ходе разговора Трамп призвал не провоцировать дальнейшее обострение ситуации и напомнил о присутствии американских военных сил в Европе, сообщает анонимный источник Washington Post. При этом не уточняется, кто стал инициатором этого разговора.

Прежде, во время своей предвыборной кампании, Трамп заявлял о намерении завершить украинский конфликт в случае своей победы на выборах, однако конкретные шаги, которые он собирается предпринять, остаются неясными.

Также журналисты сообщили, что официальный Киев в курсе телефонного разговора лидеров и протестовать против него не планирует. Кстати, ни Москва, ни Вашингтон официально факт подобного разговора не подтвердили.

Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ
Покушения на Трампа и отношения с Америкой: главные заявления Путина после выборов в США и реакция мировых СМИ


Звонил ли Трамп Зеленскому


Владимир Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с его победой на выборах 6 ноября. Однако о последующих контактах украинского лидера с Трампом ничего не известно.

Ранее, в сентябре 2024 года, Зеленский встретился с Трампом в Нью-Йорке, где обсуждались перспективы украинско-американских отношений. Глава Украины представил свой «план победы», но через несколько дней Трамп иронично охарактеризовал его как «лучшего торгаша» в истории. Он отметил, что каждый раз, когда Зеленский посещает США, он уходит с $60 млрд.


Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Позиция Путина по мирному урегулированию конфликта


В июне этого года президент России Владимир Путин озвучил новые инициативы для мирного разрешения конфликта на Украине. Эти предложения включают признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей как составных частей России. Кроме того, Путин предложил обеспечить нейтральный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против России. Президент отметил, что такие меры могут способствовать прекращению конфликта и переходу к его политико-дипломатическому решению.

На дискуссионном клубе «Валдай» Путин вновь подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом на основе ранее достигнутых соглашений в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что целью должно быть не временное перемирие, позволяющее украинской стороне пополнить запасы вооружений, а создание условий для восстановления отношений, что будет соответствовать интересам обеих стран.

Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру
Политолог Анпилогов: Трамп принудит Москву и Киев к миру


Россия ждет от Трампа реальных шагов для прекращения огня в зоне СВО


Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что после заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости завершения конфликтов необходимо предпринять конкретные действия.

«Конечно, за этими тезисами должны последовать действия, конкретные действия, на что все будут ориентироваться», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, Захарова отметила, что Трамп признал необходимость решения внутренних проблем США. Такое заявление может указывать на возможные изменения во внешней политике, сосредоточенной на урегулировании внутренних вызовов.

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На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории
Bloomberg: Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории
11 ноября 2024, 11:25

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Киев смирился с невозможностью вернуть потерянные территории. Об этом заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион, информирует РИА Новости.
В своей статье он подчеркивает, что после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году, украинское руководство и общество изменили подход к пониманию победы в конфликте.

Чемпион отмечает, что Белый дом, НАТО и западные СМИ должны пересмотреть свои критерии оценки успеха Украины. Вместо акцента на возвращении всех утраченных земель, по его мнению, ключевым становится создание безопасности, необходимой для экономической жизнеспособности и независимости страны.

Автор статьи утверждает, что украинцы уже давно совершили психологический сдвиг, осознав, что победа заключается не только в восстановлении территориальной целостности, но и в обеспечении стабильности и безопасности для будущего государства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#нато
#сво
#всу
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Украина приняла решение разобрать Кураховскую ТЭС
WSJ: Киев из-за дефицита энергии решил разобрать на запчасти Кураховскую ТЭС
11 ноября 2024, 10:39

Фото: istockphoto.com/Ignatiev

В условиях критической нехватки электроэнергии власти Украины приняли решение разобрать Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) для использования ее оборудования в ремонте других электростанций. Об этом сообщает газета Wall Street Journal, пишет РИА Новости.
Согласно информации издания, решение о срочном разборе ТЭС было принято весной. К концу лета операция была практически завершена. В условиях приближающихся морозов Украина вынуждена была искать самые быстрые решения для восстановления энергетической инфраструктуры. Это привело к так называемой «каннибализации» собственных энергетических объектов, что стало частью масштабной перестановки, направленной на оперативное устранение проблем в энергоснабжении.

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что разбор Кураховской ТЭС стал «основным источником оборудования», добавив, что у компании «не было другого выбора».

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.

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В Госдепе США прорабатывают проведение выборов на Украине с целью устранения Зеленского
11 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto / twinsterphoto

Руководство Госдепартамента США рассматривает возможность проведения выборов на Украине в 2025 году с целью устранения действующего президента страны Владимира Зеленского, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«В руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году», — говорится в сообщении.
Украинские активисты, получающие финансирование от Запада, обсуждают возможность формирования новой политической силы, ориентированной на проамериканскую политику в Украине.

Согласно информации разведки, процесс выдвижения кандидатов на выборах будет согласован с Госдепартаментом. Важно отметить, что подготовка к выборам прорабатывается на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

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