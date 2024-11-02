Кадыров отменил один свой приказ, касаемый ВСУ

Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)
Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат» после того, как украинский дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе.
По его словам, в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства Чеченской Республики поступило более двух тысяч обращений от жителей Украины, с просьбой отменить приказ «не брать в плен бойцов ВСУ».
Он отметил, что многие украинцы осознают, что стали жертвами «западной трусости и подлости». Их отправляют в окопы, в то время, как во главе страны стоят «продажные марионетки и фашисты».
Напомним, 29 октября после атаки БПЛА ВСУ по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.
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«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», — пояснил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что многие украинцы осознают, что стали жертвами «западной трусости и подлости». Их отправляют в окопы, в то время, как во главе страны стоят «продажные марионетки и фашисты».
«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — заключил Кадыров.
Напомним, 29 октября после атаки БПЛА ВСУ по зданию Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Кадыров приказал чеченским командирам не брать в плен украинских военных, а уничтожать их и усилить борьбу с боевиками на 100%.
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Элина Позднякова