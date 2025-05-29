Чехия назвала поражение России жизненным интересом своей внешней политики
Правительство Чехии утвердило новую концепцию внешней политики, в которой основное место занимает необходимость поражения России в конфликте с Украиной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Чехии.
Глава внешнеполитического ведомства Ян Липавский подчеркнул, что отсутствие успеха у России является «жизненным интересом» Праги. Также он отметил целью эффективное удержание Москвы от планов агрессии в Европе.
Липавский также подчеркнул, что Чехия собирается и дальше оставаться надёждным членом ЕС и НАТО, принимая активное участие в разработке, принятии и реализации всех коллективных решений.
Напомним, что российские власти неоднократно указывали на то, что не представляют угрозу для стран Евросоюза и членов НАТО, в частности.
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