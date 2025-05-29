Чехия назвала поражение России жизненным интересом своей внешней политики

29 мая 2025, 19:31

Фото: iStock/Konoplytska

Правительство Чехии утвердило новую концепцию внешней политики, в которой основное место занимает необходимость поражения России в конфликте с Украиной. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД Чехии.