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Форбс: выход Трампа из переговоров по конфликту приведет к капитуляции Украины

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Выход президента США Дональда Трампа из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева. Об этом заявил главных редактор издания Forbes, политик Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — сказал Форбс в ходе эфира YouTube-канала Forbes Breaking News.

Политик отмети, что выход Трампа из переговоров станет победой для российского лидера Владимира Путина. В таком случае президент РФ приобретет статус «политического лидера» Европы, а влияние НАТО снизилось. При этом члены альянса лишились бы поддержки США.

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Yle: Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде старых рыбацких сетей
25 мая 2025, 05:36

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция и Дания предоставили Украине помощь в виде отправки той старых рыбацких сетей. Об этом сообщает Ylе.
«Старые рыболовные сети от шведов и датчан теперь защищают украинцев от российских беспилотников. На видео показано, что украинские солдаты натягивают между деревьев сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы», — передает издание.

Дания предоставила Украине сетей на сумму в 2,5 миллиона евро. В материале указывается, что после выхода Великобритании из Евросоюза Дания потеряла доступ к водам Королевства, в связи с чем страна имеет большое количество ненужных сетей.

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Япония без предупреждения открыла огонь вблизи российской границы
25 мая 2025, 02:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

К западу от острова Кунашир японская береговая охрана провела учебные стрельбы в территориальных водах без предварительного уведомления РФ. Об этом сообщает издание Yomiuri.
«Отмечается, что в рамках стрельб было осуществлено 66 выстрелов из пулемета калибра 13 мм, а также два выстрела сигнальными ракетами. Затем японские сторожевики осознали, что в преддверии стрельб не выпустили соответствующего предупреждения на своих информационных ресурсах», — передает ТАСС публикацию японского издания.

В результате этого военные экстренно прекратили учения. В момент стрельб других судов в данном районе не было. Информация о пострадавших и повреждениях отсутствует. В управлении береговой охраны города Немуро пообещали провести дополнительных инструктаж для избежаний подобных инцидентов в будущем.

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#япония
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Захарова: Кислица врет, что на переговорах делегация Киева говорила по украински
25 мая 2025, 00:19

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда сказал, что на переговорах в Стамбуле делегация его страны говорила на украинском и английском языках. Об этом она заявила в своем telegram-канале.
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский», — заявила Захарова.

Об этом ранее рассказал украинский дипломат, который отметил, что делегация Киева общалась с российской стороной через переводчика. Захарова опровергла данное утверждение и назвала украинских представителей жалкими.

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#дипломат
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#украина
#переговоры
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Миру предрекли 10-20 лет конфликтов – The Times
Экс-секретарь кабмина Британии Кейс предрёк миру 10-20 лет конфликтов
24 мая 2025, 21:39

Фото: iStock/Valentina Shilkina

Членам НАТО необходимо избавиться от «опасного чувства самоуспокоенности» и защитить себя в ситуации, когда «поколение автократов» грозит стать доминирующим в мире. Об этом заявил бывший секретарь кабмина Великобритании и экс-глава госслужбы Саймон Кейс, работающий в правительстве с 2020 по 2024 год при четырёх премьер-министрах, в том числе действующем, Кире Стармере.
Политик в беседе с изданием The Times заявил, что последующие 10-20 лет будут определяться данным межгосударственным конфликтом.

Напомним, что Кейс покинул свой пост в конце прошлого года. Однако он мог уйти ещё в 2022 году, когда его обвинили в якобы данном разрешении на проведении на Даунинг-стрит так называемые «ковидные вечеринки». Это было при премьере Борисе Джонсоне.

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Стали известны причины «пропажи» Илона Маска
WP: Илон Маск решил отойти от политики, разочаровавшись в результатах
24 мая 2025, 21:33

Фото: iStock/ Sundry Photography

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск отказался от политической карьеры по ряду причин, сообщила газета The Washington Post (WP).
Отмечалось, что миллиардер разочаровался из-за сложностей в достижении результатов. Помимо прочего, он переживает за безопасность родных и свою собственную. Еще Маск не ожидал такой негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой случился ряд тревожных инцидентов.

На Катарском экономическом форуме предприниматель объявил, что станет «гораздо меньше» тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.

«В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте», — отмечалось в материале.

Выяснилось, что Илон Маск собирается сконцентрироваться на деятельности компаний Tesla и SpaceX.

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