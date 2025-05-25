Форбс: выход Трампа из переговоров по конфликту приведет к капитуляции Украины

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Выход президента США Дональда Трампа из будущих переговоров по украинскому конфликту приведет к капитуляции Киева. Об этом заявил главных редактор издания Forbes, политик Стив Форбс.
«Заранее назовите это капитуляцией. <...> После телефонного разговора президент заявил, что Россия и Украина должны вести переговоры самостоятельно. Он намекнул, что США могут устраниться, если обе стороны не придут к соглашению», — сказал Форбс в ходе эфира YouTube-канала Forbes Breaking News.
Политик отмети, что выход Трампа из переговоров станет победой для российского лидера Владимира Путина. В таком случае президент РФ приобретет статус «политического лидера» Европы, а влияние НАТО снизилось. При этом члены альянса лишились бы поддержки США.
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Иван Мусатов