Коммодор Джерми: у НАТО нет солдат для противостояния с ВС РФ

29 мая 2025, 06:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

У НАТО нет шансов против российской армии, даже если альянс вступит в конфликт на Украине. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.







«У них [НАТО] просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал коммодор в ходе подкаста в соцсети X.