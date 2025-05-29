Коммодор Джерми: у НАТО нет солдат для противостояния с ВС РФ

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У НАТО нет шансов против российской армии, даже если альянс вступит в конфликт на Украине. Об этом заявил коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми.



«У них [НАТО] просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал коммодор в ходе подкаста в соцсети X.

Свое мнение Джерми объяснил тем, что у командование альянса отсутсвует стратегическое мышление, в связи с чем оно не может анализировать свои неудачи. Во время своих конфликтов НАТО опиралось на политические наративы, а уже российская сторона стратегически относится к своим действиям.

Джерми высказался и о ситуации на Украине. По его мнению, последнюю ждет полный крах, а киевские власти в итоге капитулируют. ​
Иван Мусатов

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