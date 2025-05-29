Политолог Козюлин: в ЕС наблюдается истерия
В странах Европы наблюдается истерия по поводу якобы планируемого наступления ВС РФ. Так заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин прокомментировал сообщения, что Швеция планирует переброску войск в Прибалтику.
«Швеция не одна этим занимается. Весь Евросоюз сегодня идёт на тесное сотрудничество с НАТО и развивает инфраструктуру. Современные мосты сегодня рассчитаны на 30 т. А танк, который везут на трейлере, вместе с тягачом весит 120 т», — пояснил Козюлин в беседе с RT.
При этом он отметил, что в странах ЕС наблюдается истерия по поводу якобы планируемого наступления ВС РФ.
«Почему-то там убеждены, что в течение пяти лет Россия должна будет напасть. Не очень понятно, откуда такая уверенность», — сказал собеседник издания.
Тем временем argumenti.ru со ссылкой на Bild пишут, что Прибалтика ожидает нападения России в зоне Сувалкского коридора у Литвы и Польши.
На сегодняшний день НАТО проводит в регионе учения, устанавливает заграждения и минирует границы.
«Западные эксперты опасаются, что Россия может нанести удары сразу с двух сторон — со стороны Калининградской области и Белоруссии, тем самым изолировав Прибалтику от других стран альянса», — говорится в статье.
При этом местные жители не хотят покидать свои дома и радуются присутствию иностранных солдат.