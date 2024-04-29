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Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

Полиция Чехии обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами для Украины
29 апреля 2024, 22:29
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции страны.
Отмечается, что взрывы, о которых идёт речь, произошли в октябре и декабре 2014 года. Инциденты случились на складах боеприпасов немецкой компании Imex в Чехии, на которых хранились снаряды для продажи Украине.

В результате этих взрывов погибли два чеха, общий ущерб превысил миллиард крон.



После произошедшего власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые приезжали в ту местность, где произошли взрывы.

Сейчас чешская полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что взрывы были не отдельной акцией, а якобы лишь одним элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было не допустить передачу оружия украинской стороне.

При этом полиция объявила о нехватке информации и о том, что подозреваемые россияне находятся на родине, а российские власти отказались удовлетворить запросы. В данный момент дело отложено.

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#чехия
#россия
#обвинение
#склад
#боеприпасы
#украина
Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО
Зеленский обвинил НАТО в невыполнении соглашений
29 апреля 2024, 22:03

Фото: iStock/Michele Ursi

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух важных пунктов по оказанию помощи ВСУ. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Зеленского, перехват инициативы, мощь украинской армии, развёртывание контрнаступлений и стабилизация на фронте зависят от трёх основных пунктов. Первое – это финансирование, за которое положительно проголосовали партнёры на двустороннем уровне. Второе – это своевременные поставки вооружения. И третье – что конкретно доедет до Украины.

Президент подчеркнул, что страны НАТО выполнили лишь первый пункт, а продвижений в оставшихся пока не видно.

Ранее в понедельник стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

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#владимир зеленский
#йенс столтенберг
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#обвинение
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В Британии признали, что антироссийские санкции не работают
Британский депутат Болдуин признала, что антироссийские санкции не работают
29 апреля 2024, 21:31

Фото: iStock/nevenmn

Антироссийские санкции не работают. Такое заявление в интервью газете Financial Times сделала председатель специального комитета казначейства Палаты общин Великобритании Харриет Болдуин.
Она подчеркнула, что введённые против России санкции не имели того эффекта, которого от них ожидали, а именно, создания проблем внутри российской экономики. Наоборот, по данным Международного валютного фонда, экономика России по итогам текущего года может стать одной из сильнейших в мире.

Болдуин заявила, что чем дольше остаются активными санкционные ограничения, тем больше возникает способов для их обхода.

Политик подчеркнула, что ключевой мерой стало установление Соединёнными Штатами потолка цен на нефть из России. Однако данная мера работает не так эффективно, как прогнозировалось.

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#великобритания
#россия
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#ограничения
#экономика
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В Совфеде оценили предложение США о мирных переговорах по Уставу ООН
Сенатор Джабаров раскритиковал предложенные США переговоры по Уставу ООН
29 апреля 2024, 21:01

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

США давно прекратили бы поставлять вооружение на Украины и призвали Киев к переговором с Россией, если бы хотели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты уже давно не действовали в соответствии с нормами международного права. Они продолжают поставлять оружие и разжигать конфликт.

Джабаров назвал абсурдом такие действия США на фоне призывов к России действовать в соответствии с нормами международного права.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на согласие России обсудить украинский конфликт, опираясь на принципы международного сообщества и Устава ООН.

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#сша
#россия
#украина
#переговоры
#оон
#совет федерации
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В Госдуме удивлены позицией НАТО по Украине
Депутат Журова: удивляет, что НАТО не призывает Украину к мирным переговорам
29 апреля 2024, 20:28

Фото: сайт НАТО

Первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову удивляет, что НАТО продолжает финансировать Украину вместо того, чтобы призвать её сесть за стол переговоров. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга она прокомментировала в беседе с «Лентой.ру».
Она подчеркнула, что руководство НАТО хочет выполнять обязательства, но при этом не собирается решать конфликт мирным путём, хотя именно такой путь является самым правильным.

Ранее Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО, поскольку третье государство не должно обладать блокирующими правами.

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#нато
#украина
#конфликт
#переговоры
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#йенс столтенберг
#госдума
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В Госдуме высказались о возможном вводе американских войск на Украину
Депутат ГД Шеремет назвал суицидом возможный ввод войск США на Украину
29 апреля 2024, 20:04

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал возможный ввод американских войск на Украину суицидом. Такое заявление он сделал в беседе с РИА Новости.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом заинтересован в продолжении финансирования Украины, а не в урегулировании конфликта. Как только ВСУ лишатся всех военных, в зону СВО прибудут американские солдаты.

Шеремет подчеркнул, что ввод войск США на Украину станет для них суицидом и обернётся большими страданиями для американцев.

По словам депутата, Соединённые Штаты продолжают провоцировать третью мировую войну, забывая, что она может уничтожить весь мир.

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#госдума
#сша
#украина
#россия
#спецоперация
#военные
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Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
Луценко: Зеленский считал «фигнёй» риски на посту президента
29 апреля 2024, 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский ранее считал «фигнёй» риски, с которыми на посту президента может справиться только профессионал. Об этом заявил экс-генпрокурор страны Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».
«Он (Зеленский – ред.) говорил, что все это фигня. Я его спрашивал: как ты будешь общаться? С Путиным, с Меркель, с Трампом? Он действительно был уверен, что артистические данные и умение включить обаяшку решают всё», — рассказал Луценко.

Он отметил, что изначально понимал провал подобной стратегии Зеленского в отношениях с Россией. А сейчас такое поведение не помогает и в отношениях с европейскими странами.

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Зеленский сообщил о переговорах с США об объёмах поддержки на 10 лет вперёд
#сша
#данные
#зеленский
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Слуцкий назвал заявление Зеленского о десятилетней западной помощи «собственным пиаром»
Слуцкий: 10-летняя помощь США Украине затянет конфликт
29 апреля 2024, 19:13

Фото: сайт Кремля

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал переговоры Киева и Вашингтона об объёмах поддержки на 10 лет вперёд.
Политик привёл слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что переговоры велись о военной, финансовой и политической поддержки Киева на 10 лет, а также о совместном производстве вооружения.

По словам Слуцкого, подобные заявления звучат как «собственный пиар». В противном случае такие планы затянут конфликт и приведут к новому этапу конфронтации Запада и России.

Глава ЛДПР также подчеркнул, что последствия подобных решений осознают и в самих Соединённых Штатах. В частности, предприниматель Илон Маск назвал слова Зеленского «безумием» и «вечной войной».

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#леонид слуцкий
#владимир зеленский
#украина
#сша
#помощь
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В Литве призвали не давать России права вето на расширение НАТО
Глава МО Литвы Касчюнас: РФ не должна иметь право вето на расширение НАТО
29 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал не давать России права вето на расширение НАТО. Об этом заявил в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Он подчеркнул, что вообще ни одно третье государство не должно иметь подобного блокирующего права.

Касчюнас указал на сложность вопроса о присоединении Украины к НАТО, но добавил, что Литва всегда будет выступать за членство Киева в Альянсе.

В заключение министр выразил надежду на то, что в рамках запланированного на июнь саммита НАТО в Вашингтоне Киев получит приглашение в объединение.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно быстрее переходить от планов поддержки Украины к реальным поставкам вооружения.

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#нато
#россия
#литва
#право
#политика
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В Киеве объяснили решение отступить от соблюдения прав человека
Малюська назвал обычной практикой пересмотр Конвенции по правам человека
29 апреля 2024, 18:23

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Глава Минюста Украины Денис Малюська назвал нормальной практикой пересмотр Конвенции по правам человека и отказ от некоторых её положений. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.
Министр подчеркнул, что аналогичное сообщение было направлено в Совет Европы ещё в 2022 году, сразу после введения военного положения. По его словам, отправка властями Украины таких заявлений осуществляется ещё с 2015 года.

Малюська подчеркнул, что подобные заявления направляют все государства, участвующие в военных конфликтах.

В апреле текущего года киевские власти вновь решили уточнить перечень существующих ограничений и приняли решение о его уменьшении, заключил глава Минюста.

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#евросоюз
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