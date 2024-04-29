Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для Киева

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Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на складах боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции страны.
Отмечается, что взрывы, о которых идёт речь, произошли в октябре и декабре 2014 года. Инциденты случились на складах боеприпасов немецкой компании Imex в Чехии, на которых хранились снаряды для продажи Украине.
В результате этих взрывов погибли два чеха, общий ущерб превысил миллиард крон.
После произошедшего власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые приезжали в ту местность, где произошли взрывы.
Сейчас чешская полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что взрывы были не отдельной акцией, а якобы лишь одним элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было не допустить передачу оружия украинской стороне.
При этом полиция объявила о нехватке информации и о том, что подозреваемые россияне находятся на родине, а российские власти отказались удовлетворить запросы. В данный момент дело отложено.
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В результате этих взрывов погибли два чеха, общий ущерб превысил миллиард крон.
После произошедшего власти Чехии объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые приезжали в ту местность, где произошли взрывы.
Сейчас чешская полиция пересмотрела дело и пришла к выводу, что взрывы были не отдельной акцией, а якобы лишь одним элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки», целью которой было не допустить передачу оружия украинской стороне.
При этом полиция объявила о нехватке информации и о том, что подозреваемые россияне находятся на родине, а российские власти отказались удовлетворить запросы. В данный момент дело отложено.
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Анастасия Чинкова