Чехия официально разрешила более 150 наёмникам отправиться воевать за ВСУ

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Власти Чехии официально разрешили более 150 наёмникам отправиться на Украину и принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, при этом в будущем это число может быть увеличено, сообщает Чешское телевидение.
«Некоторые чехи участвуют в боях бок о бок с украинскими солдатами на протяжении более двух лет. Более 150 из них получили разрешение присоединиться к защитникам от президента страны Петра Павла и его предшественника (экс-президента) Милоша Земана, однако в будущем число чехов, воюющих за Украину, может увеличиться», — говорится в сообщении.
При этом администрация нынешнего президента Чехии планирует сделать процесс согласования отправки наёмников на Украину более гибким.
Также сообщается, что первые военные из Чехии отправились на Украину еще в 2022 году. Один из них рассказал, что ему пришлось «собирать друзей по частям, чтобы отправить домой к их семьям хотя бы что-то». Другой чешский наёмник признался, что, принимая участие в боях, боится умереть, и отметил, что был бы рад, если бы на Украину приехали профессиональные военные.
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Элина Позднякова