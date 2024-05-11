Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России

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Чехия объявила в розыск генерала российской секретной службы Главного разведывательного управления (ГРУ) Андрея Аверьянова за его якобы причастность к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году, сообщила газета Ceske noviny.
По данным чешской полиции, к организации взрывов также причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов.
В документах утверждается, что данные о деятельности Imex Group российская разведка получила от Николая Шапошникова, ее сотрудника. Издание пишет, что Шапошников также выдавал агентам разрешения на посещение склада.
В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам во Врбетице. В то же время Прага решила отложить расследование, сославшись на недостаток информации о событиях, поскольку подозреваемые находится на территории России, а российские власти отказались отвечать на запросы.
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В документах утверждается, что данные о деятельности Imex Group российская разведка получила от Николая Шапошникова, ее сотрудника. Издание пишет, что Шапошников также выдавал агентам разрешения на посещение склада.
В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны России в причастности к двум взрывам во Врбетице. В то же время Прага решила отложить расследование, сославшись на недостаток информации о событиях, поскольку подозреваемые находится на территории России, а российские власти отказались отвечать на запросы.
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Александр Климов