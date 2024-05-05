Чехия официально отозвала на родину своего посла в РФ Пивоньку

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Правительство Чехии официально отозвало своего посла в РФ Витезслава Пивоньку назад в республику, об этом сообщает ČTK .
Уточняется, что на самом деле Пивонько вернулся в Чехию ещё в конце 2022 года. Однако, официальное заявление чешских властей было обнародовано только сейчас.
В апреле 2024 года власти Чехии разрешили более 150 наёмникам отправиться на специальную военную операции на Украине в составе ВСУ. Тогда представители чешского правительства уточнили, что в будущем число наёмником может возрасти. При этом в большинстве цивилизованных стран за наёмничество предусмотрено уголовное наказание.
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Евгения Парфентьева