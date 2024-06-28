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Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля

28 июня 2024, 16:17
Фото: iStock/Konoplytska

Фото: iStock/Konoplytska

Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил в пятницу, что Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля.


«Вчера мы с Зеленским договорились завершить переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля», — сообщил Фиала в соцсети Х.
Агентство ЧТК отмечает, что, по данным офиса Владимира Зеленского, Киев уже заключил 19 подобных двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.

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Американист Дудаков назвал предвыборные теледебаты в США катастрофой для Байдена
28 июня 2024, 16:16

Фото: iStock / rarrarorro

Очевидным победителем первых теледебатов между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом стал последний.
Такое мнение высказал американист Малек Дудаков.
«У него было в целом нормальное, ровное выступление. Но по сравнению с Байденом он смотрелся победителем. Задача Трампа состояла в том, чтобы не ляпнуть ничего радикального, а у Байдена была задача не выставлять напоказ свои старческие проблемы», – сказал эксперт в беседе с RT.
Дудаков обратил внимание на постоянные оговорки Байдена и его невнятную речь. По мнению американиста, эти дебаты для нынешнего президента закончились катастрофой. При этом он сомневается, что Демократическая партия будет менять кандидата на выборах.
«Хотя видна истерика по поводу того, что дедушка Байден совсем не годится в кандидаты, у американской политики всё-таки есть определённая инерция. Надо вытаскивать кого-то на первый план вместо Байдена, будь то Гевин Ньюсом или Мишель Обама. Но это будет для демократов критичным», – уверен Дудаков.
Он добавил, что, скорее всего, вторых дебатов в сентябре уже не будет, учитывая состояние Байдена.

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#сша
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#телевидение
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Президент Азербайджана распустил парламент страны
Алиев распустил парламент Азербайджана и назначил внеочередные выборы
28 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны. Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном на сайте президента.
Отмечается, что выборы назначены на 1 сентября текущего года. Примечательно, что до этого парламент страны предложил главе государства провести досрочные выборы в госорган.

Уточняется, что за данную инициативу проголосовали 105 депутатов и только 1 против. По мнению председателя высшего законодательного органа республики Сахибы Гафаровой, после восстановления территориальной целостности Азербайджана целесообразно сформировать парламент в новом составе.

Напомним, в феврале этого года действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей.

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#выборы
#президент
#страны
#азербайджан
#парламент
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Стало известно о следствии против подчиненных Бербок
Exxpress: подчиненные Бербок попали под следствие
28 июня 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/ РИА Новости

Против сотрудников МИД ФРГ Германии, которое возглавляет Анналена Бербок, ведется расследование по подозрению в разрешении въезжать в страну мигрантам с поддельными документами. Об этом пишет австрийская газета Exxpress.
По данным издания, за последние 5 лет тысячам людей был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были неполными или поддельными. Сообщается, что в прокуратуре подозревают сотрудников ведомства в том, что они давали указания консульствам и посольствам одобрять подобный въезд в страну. Прокурор отметила, что завершение дела предвидится нескоро.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что от президента РФ Владимира Путина зависит мир на Украине. Она отметила, что ФРГ продолжит оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока он будет в этом нуждаться. Примечательно, что до этого высказывания глава немецкого МИД обвинила главу российского государства в том, что он не хочет вести диалог о мирном урегулировании ситуации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фрг
#мир
#рф
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Президент Арсе объяснил мотивы попытки госпереворота в Боливии
28 июня 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / diegograndi

Любой государственный переворот совершается в интересах какой-либо группы. Так президент Боливии Луис Арсе прокомментировал недавнюю попытку госпереворота в стране.
«В любом госперевороте имеют значение интересы. Это константа во всех переворотах, через которые мы прошли и которые я помню. Переворот 1971 года, 79-го, 80-го, 2019 года. Везде предпосылкой были экономические аспекты. В последний раз это было из-за лития. Сейчас мы ведём переговоры по долгосрочному контракту по выдаче подряда на связанный с литием проект», – сказал Арсе в разговоре с RT.
Число пострадавших в результате попытки госпереворота в Боливии выросло до 14.

Ранее министр экономики страны Марсело Монтенегро обвинил в подготовке «мягкого госпереворота» американских дипломатов. Как считают эксперты, мятеж военных могли спровоцировать именно США. Вашингтон заинтересован в смене недружественного ему руководства Боливии и стремится контролировать месторождения лития в республике, в которые сейчас вкладывается Россия.

В начале июня лидер Боливии Луис Арсе обсудил с президентом России Владимиром Путиным вступление страны в БРИКС.

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#боливия
#политика
#экономика
#президент
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Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США
28 июня 2024, 14:10

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом не являются приоритетом для российской повестки дня, сообщает РБК.
«Не думаю, что вы ожидаете, что президент России поставит будильник, чтобы проснуться рано утром и смотреть дебаты в США. Это не часть нашей повестки. У нас есть множество вопросов, которые действительно важны для нашей страны, и именно на них сосредоточен наш президент. Дебаты в США не относятся к числу главных вопросов для нас», — отметил Песков.
Он также отказался комментировать прошедшие дебаты, подчеркнув, что это внутреннее дело Соединенных Штатов и часть их избирательной кампании. «Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании Соединенных Штатов», — добавил он.

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#сша
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#байден
#трамп
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На белорусско-украинской границе обнаружили схрон со взрывчаткой
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о схроне с компонентами для изготовления СВУ
28 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Derek Brumby

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что в районе границы с Украиной был найден схрон с компонентами для изготовления самодельных бомб. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Пограничный комитет Беларуси».
Сообщается, что были обнаружены контейнеры с двумя килограммами пластичного взрывчатого вещества, исполнительными устройствами-взрывателями с запалами и детонаторами к ним.

Помимо этого, 26 июня бойцы Мозырского погранотряда в Ельском районе Гомельской области в 150 метрах от границы перехватили квадрокоптер, который направлялся со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники принимают меры по дополнительному прикрытию границы с Украиной. Сотрудники погранслужбы зафиксировали ведение активной разведывательной деятельности украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
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Киев подталкивает Запад к созданию бесполетной зоны над Украиной
Франс Пресс: Киев подталкивает ЕС к созданию бесполетной зоны на западе страны
28 июня 2024, 13:48

Фото: IStock/Jozsef Soos

Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинских чиновников.
По сообщениям агентства, с данными заявлениями выступает множество высокопоставленных украинских должностных лиц. В частности, об этом говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Я не понимаю, почему НАТО не размещает системы Patriot вдоль польской границы... Это защитит границы Польши и Румынии и создаст безопасную зону на западе и юге Украины», — приводит его слова издательство.

Ранее в Кремле заявили, что военная поддержка Западом Украины будет приводить к усугублению конфликта и его затягиванию.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Белорусские пограничники сбили украинский дрон-разведчик
28 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Белорусские пограничники предотвратили нарушение воздушного пространства квадрокоптером с Украины, применив боевое оружие, сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.
По данным ведомства, украинские беспилотники регулярно проводят разведывательные полеты возле границы, и их попытки проникнуть на территорию Беларуси пресекаются с использованием оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Инцидент произошел 26 июня в Ельском районе Гомельской области. Пограничники заметили разведывательный дрон, двигавшийся с украинской территории вглубь Беларуси, и применили боевое оружие.

Дрон приземлился в 150 метрах от государственной границы.

В беспилотнике нашли видеозаписи, подтверждающие разведку промышленных объектов и пограничной инфраструктуры на приграничной территории.

На опубликованном видеоролике видно, как сбитый беспилотник упал на поле, затем кадры, снятые дроном-разведчиком.

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#полеты
#пво
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Белых пришел на заседание суда по делу о злоупотреблении полномочиями
28 июня 2024, 13:28

Фото: istockphoto/AMilkin

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых пришел на заседание Кировского областного суда, в котором будут рассматривать жалобу по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом информирует РИА Новости.
Явился на судебное заседание он с двумя адвокатами. Общаться с прессой отказался. Однако пообещал дать комментарий после заседания суда. На вопрос журналиста о самочувствии ответил с улыбкой: «Я ведь не падаю на вас».

Напомним, Белых вышел на свободу 21 июня. Сегодня, 28 июня, в суде рассматриваются апелляционные жалобы по его делу о злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен в декабре 2023 года, однако бывшего губернатора тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Апелляции подали и обвинение, и защита.

В 2016 году Белых попался при получении взятки в столичном ресторане. По данным следствия, он получил 200 тысяч евро от бизнесмена Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера взамен на покровительство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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