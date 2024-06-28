Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля

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Чешский премьер-министр Петр Фиала объявил в пятницу, что Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля.
«Вчера мы с Зеленским договорились завершить переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля», — сообщил Фиала в соцсети Х.Агентство ЧТК отмечает, что, по данным офиса Владимира Зеленского, Киев уже заключил 19 подобных двусторонних соглашений и планирует подписать еще несколько в ближайшие месяцы.
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