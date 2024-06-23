Чехия призвала к приему новых членов в ЕС по «модели регаты»

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны быть приняты в Европейский Союз в соответствии с «моделью регаты», то есть соревнования между кандидатами в плане прогресса реформ, сообщает АПА.
По его словам, соблюдение правил Европейского Союза и реформы – два «параллельных процесса».
Глава ведомства добавил, что Украина является «особым случаем» в связи с продолжающимся конфликтом в стране. По его словам, украинцы «выбрали демократию и европейский образ жизни», поэтому они заслуживают любой поддержки со стороны ЕС.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.
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«Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», – отметил Липавски.
Глава ведомства добавил, что Украина является «особым случаем» в связи с продолжающимся конфликтом в стране. По его словам, украинцы «выбрали демократию и европейский образ жизни», поэтому они заслуживают любой поддержки со стороны ЕС.
Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.
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Александр Климов