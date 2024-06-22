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Конфликт на Украине был вызван НАТО и Европейским Союзом, заявил британский политик Найджел Фарадж в интервью BBC.
По его словам, расширение Европейского Союза и Североатлантического альянса дало России повод сказать, что «они снова нападают на нас». Политик добавил, что в 2014 году он предупреждал об эскалации конфликта.
Ранее Фарадж заявил, что специальная военная операция на Украине может продолжаться бесконечно, если Запад не прекратит финансировать Киев. Между тем британский политический стратег Доминик Каммингс заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, пообещав членство НАТО.
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Александр Климов