В ЕС согласовали планы на прибыль от российских замороженных активов

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Европейский Союз профинансирует значительную часть кредита в размере 50 миллиардов долларов Украине под гарантии прибыли от замороженных российских активов, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, передает ТАСС.
Квота ЕС могут варьироваться от 50 до 60 процентов. Остальное будет распределено по Соединенным Штатам, Японии, Канаде и Великобритании.
Ранее в Китае заявили, что ЕС провоцирует споры, способные привести к торговой войне.
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«Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов», – добавил Джорджетти.
Ранее в Китае заявили, что ЕС провоцирует споры, способные привести к торговой войне.
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Александр Климов