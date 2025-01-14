Reuters: Из-за санкций США встали на якорь 65 танкеров с нефтью из России

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Десятки танкеров, перевозящих российскую нефть по всему миру, были вынуждены встать на якорь. Причиной стали санкции, о которых министерство финансов США объявило 10 января.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов MarineTraffic и LSEG. Как отмечается в публикации, под различные ограничения попало около 10 процентов кораблей танкерного флота, а 65 встали на якорь прямо сейчас.
Пять из них остановились около китайских портов, семь — неподалёку от Сингапура. Остальные танкеры с нефтью встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Также известно, что 25 судов, которые попали под ограничения ранее, были замечены у иранских портов и в окрестностях Суэцкого канала.
Эксперты полагают, что новые санкции США против российской нефтяной отрасли заметным образом скажутся на способности Индии и Китая закупать в РФ данное топливо.
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Пять из них остановились около китайских портов, семь — неподалёку от Сингапура. Остальные танкеры с нефтью встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Также известно, что 25 судов, которые попали под ограничения ранее, были замечены у иранских портов и в окрестностях Суэцкого канала.
Эксперты полагают, что новые санкции США против российской нефтяной отрасли заметным образом скажутся на способности Индии и Китая закупать в РФ данное топливо.
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Александр Бойцов