Индия вслед за Китаем откажется разгружать попавшие под санкции танкеры с нефтью

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Индия вслед за Китаем откажется разгружать танкеры с российской нефтью, попавшие под санкции США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в обслуживании будет отказано всем судам, кроме тех, что были зафрахтованы после 10 января, и при условии, если они разгрузятся до 12 марта. В дальнейшем местные банки будут требовать сертификаты происхождения, чтобы убедиться, что нефть не идёт от попавших под санкции поставщиков.
Также источник издания указал на возросшие после введения нового пакета санкций цены на нефть. Они достигли более 80 долларов за баррель и являются серьёзной проблемой. Однако он убеждён, что они не должны сохраниться на этом уровне длительное время.
10 января Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли более 180 судов, включая танкеры и суда снабжения, а также «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и дочерние компании за рубежом.
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Также источник издания указал на возросшие после введения нового пакета санкций цены на нефть. Они достигли более 80 долларов за баррель и являются серьёзной проблемой. Однако он убеждён, что они не должны сохраниться на этом уровне длительное время.
10 января Минфин США объявил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли более 180 судов, включая танкеры и суда снабжения, а также «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и дочерние компании за рубежом.
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Анастасия Чинкова