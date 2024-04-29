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«Чей Крым?»: Захарова назвала унижением задержания автобуса Петербург-Тирасполь в Литве

Унижение человеческого достоинства: Захарова о задержании автобуса в Литве
29 апреля 2024, 13:55
Фото: Официальный сайт МИД РФ

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала задержание автобуса Санкт-Петербург-Тирасполь в Литве.
«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала спикер МИД в своём Telegram-канале.

Автобус с гражданами Молдовы отпустили спустя двое суток после задержания. Людей тестировали на детекторы лжи, а также задавали им вопрос — «чей Крым?». После этих изощрённых проверок литовские пограничники отсеяли 17 человек, их не пустили назад в автобус.




«Права человека для них – вещь абстрактная и применяться должна исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада», — заключила Захарова.

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Рогов объяснил перестановки в правительстве Украины наркотической зависимостью Зеленского
Превратится в просрочку: Рогов объяснил что станет с Зеленским после 20 мая
29 апреля 2024, 14:55

Полномочия украинского президента Владимира Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Такое утверждение ранее высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене. Президент может продолжать исполнять свои обязанности после истечения срока только в период до вступления в должность новоизбранного кандидата.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» рассказал, что ожидает Зеленского после истечения срока его президентских полномочий.

«Если говорить о будущем Зеленского, оно в любом случае незавидное, причем это будет не просто политичечская смерть, но в том числе и физическая, в этом сомнений нет. Зеленский очень много знает, слишком интегрирован в массу коррупционных схем главами западных государств, поэтому он эту тайну должен унести с собой в могилу. Касательно полномочий Зеленского и его легитимности: она и так была под очень большим вопросом, а после 20 мая он превращается в «просрочку», как его называют над подконтрольных ему же территориях. В условных диалогах представителей офиса Зеленского нередко звучат такие вопросы: «А как Ваша просрочка»? Это сейчас общепринятая фраза. Он должен будет усилить репрессии и давление, для того чтобы подтвердить насколько он страшен, суров и как все хорошо держит страну в своем управлении», — сообщил Рогов.

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» отметил, что представители киевского режима прекрасно понимают, какое будущее их ожидает, по этой причине они массово занимаются дезертирством.

«Сейчас украинские политики пытаются сбежать из статуса депутата Верховной рады, однако это очень дорого стоит. Людей просто не отпускают. Это же пытается сделать и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, что показательно сказалось бы на всей политической ситуации. Он осознает, что в случае отстранения Зеленского, он должен будет выполнять обязанности президента, чего тоже делать не хочет. У самого Зеленского несколько сценариев: от плохих до очень плохих — и все они смертельно опасные», — заявил Рогов.

Он также упомянул, что нынешний украинский лидер находится в постоянном страхе, который фиксируется его колоссальной наркотической зависимостью.

«У Зеленского иногда бывает эйфория на короткий срок, но потом его отпускает, после чего глава киевского режима опять начинает искать врагов. Даже ближайшие соратники его боятся, так как не понимают, что от него ожидать. Недавние зачистки в офисе президента лишний раз являются этому подтверждением. Зачистка ближайшего подельника Зеленского, с которым было полное доверие, лишнее тому подтверждение», — заключил Рогов.

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#страх
#наркотики
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Российский посол разъяснил МИД Италии решение по филиалу Ariston
Посол РФ Парамонов дал в МИД Италии разъяснения о решении по филиалу Ariston
29 апреля 2024, 14:42

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол России в Италии Алексей Парамонов представил в итальянском МИД исчерпывающие разъяснения по вопросу законности и обоснованности решений о передачи во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российского филиала компании Ariston. Об этом российская дипмиссия сообщила в своём Telegram-канале.
Дипломат подчеркнул, что такое решение было принято в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и других государств, направленные на незаконное лишение России её физических и юридических лиц права собственности и/или ограничения этого право на имущество, находящееся на территории этих стран.

Парамонов в ходе своего выступления отметил, что 100% доли в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь» принадлежат материнской организации «Аристон Холдинг Н.В.» в Нидерландах.

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#италия
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#компании
#активы
#газпром
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В США признали огромное влияние Путина на Ближнем Востоке
Макгрегор: Путин обладает огромным влиянием на Ближнем Востоке
29 апреля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин имеет большее влияние на Ближнем Востоке, чем США. Об этом экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор написал в соцсети Х.
Он пояснил, что российский лидер пользуется большим уважением в регионе и проявляет сдержанность. Также стратегически в его руках все козыри на Ближнем Востоке.

Одновременно с этим видно серьёзное снижение имиджа США в регионе. По словам Макгрегора, государство выглядит смешно на фоне могущественной России.

Ранее Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси пришли к выводу, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном выходит из нерешённости палестино-израильского столкновения.

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#владимир путин
#политика
#сша
#россия
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В Британии сделали неожиданное заявление о конфликте на Украине
DM: Украине стоит выбрать худой мир с Россией, нежели борьбу до самого конца
29 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/Diy1

Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией. Так считает обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
«Все, что мы вынесли из украинского конфликта, — это то, что целенаправленные попытки вывести из себя могущественного соседа обернутся проблемами, и что худой компромисс дешевле и безопаснее, чем борьба до самого конца», — пишет Хитченс.

По его словам, происходящее на Украине является результатом действий правительства США, которое ещё в 2003 году втянуло Запад в войну в Ираке, разрушило Ливию и Сирию. Хитченс уверен, что американская элита думает, что способна изменить мир, однако только лишь ломает его.

Автор также напомнил, что Вашингтон неоднократно предупреждали о рисках, связанных с расширением НАТО. В результате начался кровавый конфликт, заключил Хитченс в своей статье.

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#сша
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#конфликт
#борьба
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#нато
#всу
#вс рф
#запад
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Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
29 апреля 2024, 14:17

Фото: сайт Кремля

Турция поддержала кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Напомним, что в прошлую пятницу глава правительства посетил Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Страна была одним из последних четырёх членов НАТО, которые ещё не поддержали Рютте.

Телеканал отмечает, что теперь политик должен получить поддержку от Венгрии, Словакии и Румынии.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть своё пост ещё 1 октября 2022 года. В марте этого же года лидеры стран альянса на саммите приняли решение продлить его мандат до 30 сентября 2023 года из-за событий на Украине. Затем Столтенберг объявил, что срок его полномочий продлён до 1 октября 2024 года.

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#пост
#турция
#поддержка
#политика
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Стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине
WSJ: производство БПЛА на Украине зависит от китайских компонентов
29 апреля 2024, 13:39

Фото: iStock/sommersby

Производство дронов на Украине сильно зависит от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Такие данные приводит газета Wall Street Journal.
Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими.

«Однако их производство (беспилотников на Украине — ред.) в значительной степени зависит от коммерчески доступных китайских компонентов», — говорится в статье.

По информации одного из производителей беспилотников дальнего действия, на их производство тратится от 30 до 300 тысяч долларов. При этом издание утверждает, что даже сумма на верхней границе ценового диапазона значительно меньше стоимости крылатых ракет, которые Украине передаёт Запад. Благодаря этим беспилотникам Киев может атаковать территорию России.

Для создания необходимого числа дронов на Украине появились стартапы-производители, которые предлагают продукцию от ударного реактивного беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline до безымянной модели БПЛА с фюзеляжем, для производства которого требуется лишь отрезок водопроводной трубы.

Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.

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#киев
#рф
#дроны
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Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменского порта Моха
29 апреля 2024, 13:36

Фото: iStock/Mltz

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС проинформировало в социальной сети X, что получило информацию об инциденте, который классифицируется как атака, в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).
Отмечается, что по факту данного инцидента проводится расследование. Согласно данным британской компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, под удары попал контейнеровоз под флагом Мальты, выполнявший рейс из Джибути в порт саудовской Джидды в Красном море.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские военные сбили в воскресенье, 28 апреля, пять беспилотников над Красным морем. Дроны были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск).

Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#сша
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#компании
#расследование
#дроны
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Россия ответила США на конфискацию своих активов
Sohu: РФ ответила США на конфискацию активов
29 апреля 2024, 13:18

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Россия ответила западным странам на конфискацию активов. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
Отмечается, что после шага российской стороны США попадут в безвыходное положение и останутся без возможности отступления. Речь идёт об американском банке JPMorgan Chase, который собирается покинуть Россию. Российские власти на фоне этого заморозили все его активы, включая движимое и недвижимое имущество, и акции российского филиала.

Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги
Песков желающим присвоить активы России: в стране тоже есть западные деньги

Такие меры стали ответом США на заморозку российских активов.

Ранее, 24 апреля, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску ВТБ к структурам JPMorgan Chase в размере 439,5 миллионов долларов.

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#сша
#россия
#активы
#банки
#экономика
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Немецкий генерал заявил о катастрофическом просчёте западных стран
Генерал Куят: страны Запада катастрофически недооценили Россию
29 апреля 2024, 12:56

Фото: iStock/3dmitry

Страны Запада сильно недооценили военную мощь России и зря сорвали мирные переговоры. Так считает экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят.
«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий», — сказал Куят в интервью Overton Magazin.

Кроме того, он считает, что необходимо провести мирные переговоры между конфликтующими странами.

Также, по словам Куята, руководства стран Запада не смогли верно оценить военную мощь России, и теперь ситуация для Украины ежедневно становится всё сложнее. Он также призвал западных политиков принять во внимание тот факт, что население Украины хочет мира.

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