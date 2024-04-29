«Чей Крым?»: Захарова назвала унижением задержания автобуса Петербург-Тирасполь в Литве

Фото: Официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала задержание автобуса Санкт-Петербург-Тирасполь в Литве.
«И ведь опять «цивилизованные» в ОБСЕ и Совете Европы не увидят ничего предосудительного, не заметят унижения человеческого достоинства, издевательства над здравым смыслом тоже не зафиксируют», — написала спикер МИД в своём Telegram-канале.
Автобус с гражданами Молдовы отпустили спустя двое суток после задержания. Людей тестировали на детекторы лжи, а также задавали им вопрос — «чей Крым?». После этих изощрённых проверок литовские пограничники отсеяли 17 человек, их не пустили назад в автобус.
«Права человека для них – вещь абстрактная и применяться должна исключительно в пользу интересов жителей «прекрасного сада», — заключила Захарова.
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