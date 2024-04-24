Фото: сайт МИД РФ
Пентагон подтвердил передачу Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории».
Такое заявление было сделано на фоне попыток западных политиков и киевского режима втянуть мировое сообщество конференции по «формуле Зеленского», подчеркнула в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она призвала мировое сообщество не отзываться на подобные провокации и помнить, что американцы «держат в кармане фигу». Намерения США довольно просты: сначала Вашингтон под видом «мирных намерений» привлечёт мировое сообщество на пустую сходку, а затем нарастит террористический потенциал президента Украины Владимира Зеленского.
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Анастасия Чинкова