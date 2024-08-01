Фото: сайт МИД РФ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сначала поощрял срыв минских соглашений, а теперь поставляет Киеву танки, в которых горят украинцы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление немецкого лидера о том, что Владимир Путин якобы вернул войну в Европу и хочет уничтожить Украину.
Захарова напомнила, что Штайнмайер – человек, который выступал против выплаты компенсации за геноцид мирного населения во время блокады Ленинграда. Затем он участвовал в срыве минских соглашений. Теперь же этот человек поощряет действия киевских властей и финансирует Украину. Указав на всё это, Захарова задалась вопросом, «а человек ли это говорит?».
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Анастасия Чинкова