Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем РФ. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По ее словам, Российская Федерация 8 лет придумывала способы спасения целостности Украины. Киеву была предложена формула Минских договоренностей, согласно которой единство Украины обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям.
Захарова добавила, что если бы Киев послушал Москву и отказался от американских обещаний блицкрига, была бы сейчас цельная Украина только без Крыма и с постоянной гуманитарной помощью.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что его заявления могут быть связаны с электоральными циклами в США.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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«Уникальное, по-настоящему козырное положение Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России и зеркальце. С порошком», — отметила она.
Захарова добавила, что если бы Киев послушал Москву и отказался от американских обещаний блицкрига, была бы сейчас цельная Украина только без Крыма и с постоянной гуманитарной помощью.
Ранее Зеленский заявил, что понимает необходимость завершить конфликт на Украине как можно скорее. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что его заявления могут быть связаны с электоральными циклами в США.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
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Дарья Осипова