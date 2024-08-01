Захарова высказалась о визите госсекретаря Ватикана на Украину

Фото: сайт МИД РФ
Россия надеется, что аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина были услышаны Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Киев. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с кардиналом вопросы установления мира.
По словам официального представителя МИД РФ, Ватикан занимает нейтральную позицию с самого начала украинского кризиса.
По словам Захаровой, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку — «без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира». Она добавила, что остается только надеяться, чтобы аргументы были услышаны Киевом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам официального представителя МИД РФ, Ватикан занимает нейтральную позицию с самого начала украинского кризиса.
«Российская сторона всегда с вниманием и уважением относилась к миротворческой инициативе папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который еще совсем недавно в грубой форме отвергал посредничество Святого Престола», — пояснила она.
По словам Захаровой, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно любому здравомыслящему человеку — «без Москвы и учета ее мнения невозможно достичь долгосрочного и справедливого мира». Она добавила, что остается только надеяться, чтобы аргументы были услышаны Киевом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский променял козырное положение на обещания Запада сделать его покорителем РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова