Чемезов: Создание новейшей РСЗО «Возрождение» начнётся в 2024 году

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Создание новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение» стартует в начале 2024 года, об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью для «РИА Новости».
Сперва Чемезов напомнил о российской инженерной системе дистанционного минирования «Земледелие». По его словам, эта техника прекрасно показала себя в работе на полях специальной военной операции.
Глава «Ростеха» также отметил, что машина уже прошла испытания и подтвердила, что разработчики верно определили курс работы в усовершенствовании «Земледелия». По словам Чемезова, серийный выпуск новейших реактивных систем залпового огня стартует уже в первой половине будущего года.
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«Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение», — прокомментировал создание новой боевой машины Чемезов.
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Евгения Парфентьева