Чемезов раскрыл эффективность Су-57 в условиях работы ЗРК Patriot

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)
Истребитель ВС РФ пятого поколения Су-57 оказался единственным эффективным самолетом условиях противодействия американским ЗРК Patriot. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в преддверии проведения авиасалона Airshow China в Чжухае.
«Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», — заявил Чемезов.
По его словам, истребитель успешно выполняет поставленные задачи и применяет для этого новейшие средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.
Чемезов отметил, что на Airshow China будет продемонстрирована экспортная версия самолета Су-57Э.
Airshow China проводится раз в два года в приморском городе Чжухае. Оборонные предприятия России регулярно представляют там авиатехнику, авиационное вооружение, ракетные двигатели и многое другое.
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