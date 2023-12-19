Российский спецназ уничтожил бойцов ВСУ с помощью мобильного гранатомёта «Пламя»

Фото: официальный сайт Минобороны РФ
Мобильная группа спецназа группировки войск ВС РФ «Запад» уничтожила группу украинских солдат на Купянском направлении с помощью установленного на мотовездеход мобильного гранатомёта АГС «Пламя». Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны РФ.
Для скрытного и быстрого передвижения по пересеченной местности спецназовцы использовали «багги» — небольшой легкий автомобиль высокой проходимости для езды по бездорожью.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что на вооружении спецназа РФ содержатся как сложнейшая разведтехника, так и солидная огневая мощь — миномёты, гранатомёты, ПТРК и так далее. Всё это помогает в несколько раз сократить общее время от обнаружения целей противника до их огневого поражения. Кроме того, отечественные спецназовцы для успеха своих миссий чаще всего действуют в тёмное время суток и, зачастую, в связке с артиллеристами.
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Артем Путинцев