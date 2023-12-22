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МО РФ: Расчёты «Ураганов» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

22 декабря 2023, 12:10
Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov

Расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

ПО сообщению представителей российского оборонного ведомства, место дислокации боевой техники противника сначала было обнаружено разведкой группировки российских войск «Запад». После этого батарея РСЗО «Ураган» нанесла массированный удар по скоплению техники ВСУ под Купянском.

Отмечается, что действия российских артиллеристов координировались при помощи разведывательных беспилотников. По словам старшего офицера ракетного подразделения, основными целями РСЗО являются пункты временной дислокации частей ВСУ и боевой техники. Помогая пехотным подразделениям, артиллеристы выводят из строя БМП и танки. Из западной техники, уничтоженной в последнее время, российский офицер назвал польские САУ Krab и американские орудия М777.

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#танки
#всу
#запад
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ВС РФ сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Минобороны: два украинских БПЛА уничтожили над Брянской областью
22 декабря 2023, 11:53

Фото: iStock/Naypong

Два украинских беспилотника уничтожили российские средства ПВО в районе 10:00 над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что около 10:00 в пятницу российскими военными была пресечена попытка украинских военных совершить террористическую атаку с использованием беспилотников по территории России.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Краснояружский район Белгородской области в ночь на 22 декабря. В результате получили повреждения линии электропередач. 3,5 тысячи домохозяйств остались без света. В пятницу утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам.

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#всу
#беспилотник
#вс рф
#атака
#брянская область
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Германия не будет депортировать украинцев для службы в ВСУ
22 декабря 2023, 11:44

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Германия не станет депортировать украинских мужчин призывного возраста на Украину для службы в ВСУ. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман, комментируя слова министра обороны Украины Рустема Умерова, который заявил о необходимости призвать в армию украинцев, покинувших страну.
«Мы не будем принуждать людей против их воли к воинскому призыву или прохождению военной службы. Мы пытаемся добиться того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на пособия», - пояснил Бушман.

При этом в Минобороны Украины позже заявили, якобы слова министра неправильно поняли, и мобилизовать украинцев за границей не планируется. Однако BILD привел еще одну цитату Умерова, из которой ясно, что такие планы все-таки есть.

«Мы хотим справедливости для всех. Мы отправим им повестку», - заявил Умеров.

Напомним, накануне Bild опубликовал интервью, в котором Умеров заявил, что справедливо будет мобилизовать мужчин, покинувших территорию Украины.

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#интервью
#пособия
#всу
#минобороны
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Из-за удара ВСУ 3,5 тысячи домов в Белгородской области остались без света
22 декабря 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

В ночь на 22 декабря в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены линии электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области. Без света остались 3,5 тысячи домохозяйств.
Об этом на своей странице в социальной сети написал глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что утром аварийные бригады энергетиков приступили к ремонтно-восстановительным работам. Губернатор Белгородской области выразил надежду, что ремонтники устранят все повреждения в кратчайшие сроки и пообещал информировать граждан о том, когда все восстановительные работы будут выполнены.

Не умея добиться хоть какого-то успеха в боевых действиях, киевские власти всё чаще прибегают к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#обстрел
#белгород
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В России назвали опасным желание Британии помочь Украине в Чёрном море
Генерал-майор рассказал, как Великобритания может помочь Украине в Чёрном море
22 декабря 2023, 10:34

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

В ближайшие недели Британия собирается подписать пакт о безопасности с Украиной сроком на 10 лет. В рамках этой договоренности Лондон планирует делиться с Киевом военно-морским опытом для борьбы с Россией.
Генерал-майор полиции в отставке, член совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов уверен, что России стоит опасаться такого сотрудничества, так как основой британского могущества всегда был военно-морской флот. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«У британцев сильная школа подводных морских диверсантов, они очень много работали над созданием боновых заграждений. Также есть данные об усилении беспилотных морских катеров, способных представлять большую опасность для противника, о наличии противокорабельных ракет, которые способны наносить удары на длительном расстоянии. Британия обладает достаточным потенциалом для диверсионных действий и провокаций, и в этом плане участие Британии будет представлять опасность для любого противника», — заявил Ворожцов.
Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море
Эксперт подчеркнул, что помимо военных сил в борьбе Британия использует информационные ресурсы. К этому Россия также должна быть готова.
«Тут разыгрываются целые информационные спектакли с использование огромного количества СМИ, изображаются различные гуманитарные акции. В этом смысле опасность британской диверсионной деятельности усиливается, поскольку ставка делается не только на боевой или финансово-технологический ущерб, но и на информационный», — добавил собеседник.
По его словам, Москва должна оценить средства, которые Великобритания может использовать с территории Украины, а также усилить работу по противодиверсионному обеспечению сил и средств Черноморского флота.

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#россия
#флот
#великобритания
#украина
#сво
#чёрное море
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В Донецке снаряд ВСУ попал на территорию детского сада
Кулемзин: В Кировском районе Донецка снаряд ВСУ упал на территорию детского сада
22 декабря 2023, 10:28

Фото: istock / Mikhail Dmitriev

В результате обстрела Кировского района Донецка вооруженными силами Украины снаряд попал на территорию детского сада. Об этом информирует мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«При обстреле Кировского района на территории детского сада № 69 по улице Кирова упал снаряд. Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет», — пишет Кулемзин.
21 декабря сообщалось, что ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#обстрел
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В Германии отреагировали на запрос о выдаче для мобилизации уехавших украинцев
Власти ФРГ отказались выдавать Киеву беглых украинцев для мобилизации
22 декабря 2023, 10:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Власти Германии отказались от выдачи Киеву покинувших страну украинцев для мобилизации. Об этом сообщил федеральный министр юстиции Марко Бушман.
Он отметил, что Германия не намерена отправлять украинцев на родину, поскольку заинтересована в их трудоустройстве.

Бушман подчеркнул, что украинцев, проживающих на территории Германии, мобилизация на Украине не коснётся.

Напомним, что Генштаб украинской армии обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой провести расширение состава ВСУ. Планируется мобилизовать порядка 500 тысяч человек, что обойдётся в дополнительные 1,2 триллиона рублей. Для достижения этого результата рассматривается возможность возвращения мужчин, покинувших Украину, для прохождения процедуры призыва в ВСУ.

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#германия
#украина
#всу
#мобилизация
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ВС России начали применять дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую
Минобороны: провизию и боеприпасы для военных стали доставлять с помощью дронов
22 декабря 2023, 09:29

Фото: istock / vadimrysev

Российские военные, которые принимают участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять дроны для доставки на позиции провизии и боеприпасов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ.
Как заявили в ведомстве, беспилотные летальные аппараты, кроме выполнения задач воздушной разведки и уничтожения техники и живой силы украинской армии, также применяют для доставки продовольствия, воды, средств связи и боеприпасов подразделениям, находящимся на защите первой линии обороны от ВСУ, которые хотят прорваться сквозь российские позиции.

Дроны в логистических целях применяют только в самых опасных ситуациях для транспортировки. При этом за сутки один расчет квадрокоптера может организовать несколько десятков вылетов для доставки необходимых ресурсов на передовые позиции.

До этого Генерал ВСУ рассказал, почему раненых украинских военных оставляют на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#всу
#рф
#дроны
#бпла
#беспилотник
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В Киеве заявили, что Россия срывает поставки истребителей на Украину
22 декабря 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Ali Çobanoğlu

Россия сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом. Об этом заявил украинский топ-менеджер в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.
В разговоре с изданием «Экономическая правда» он пожаловался, что Москва постоянно мешает Украине приобретать вооружения на мировом рынке. В качестве примера украинский управленец рассказал о попытке приобретения Киевом истребителей «на другом конце планеты». Переговоры о покупке были уже в стадии завершения, министерство обороны подтвердило необходимость самолётов, но одно из писем о соглашении попало в руки россиян.

Тогда, по словам Бельбаса, российские дипломаты использовали этот документ в качестве рычага давления на местных чиновников. В итоге они вынуждены были отказать Киеву и сделка сорвалась.

Ранее Россия направила НАТО ноту по поводу поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие оружие для Киева, станут законной целью для российских войск.

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#вооружения
#переговоры
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В Германии проговорились об интересе к литию из Донбасса
Депутат Кизеветтер: Европе нужны залежи лития в ДНР и ЛНР для энергоперехода
22 декабря 2023, 06:42

Фото: istockphoto/jroballo

Страны Европейского союза выразили интерес к литиевым запасам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Этот интерес стал явным благодаря заявлению депутата Бундестага от Христианско-демократического союза и специалиста по оборонным вопросам Родериха Кизеветтера, сообщает Ura.ru.
«Если Европа стремится к переходу на энергию будущего, то ей необходимы собственные запасы лития», — подчеркнул он, отметив, что самые крупные запасы этого ресурса находятся именно в Донецкой и Луганской областях.
Ранее появилась информация о том, что технологическая зависимость стран ЕС от Китая может усилиться к 2030 году, особенно в контексте поставок литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов из Китая. На сегодняшний день более половины мирового рынка производства электролизеров приходится на ЕС.

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