МО РФ: Расчёты «Ураганов» уничтожили скопление бронетехники ВСУ

Фото: istockphoto/Sergii Tverdokhlibov
Расчёты ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
Отмечается, что действия российских артиллеристов координировались при помощи разведывательных беспилотников. По словам старшего офицера ракетного подразделения, основными целями РСЗО являются пункты временной дислокации частей ВСУ и боевой техники. Помогая пехотным подразделениям, артиллеристы выводят из строя БМП и танки. Из западной техники, уничтоженной в последнее время, российский офицер назвал польские САУ Krab и американские орудия М777.
Читайте также:
ВС России начали применять дроны для доставки провизии и боеприпасов на передовую
Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении бронеавтомобилей с командирами ВСУ
Александр Бойцов