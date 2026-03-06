Сийрато: Украина должна разъяснить ситуацию с перевозкой денег через Венгрию
Глава МИД Венгрия Петер Сийярто потребовал от Украина разъяснений из-за ситуации с перевозкой крупной суммы денег через венгерскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сийярто, у венгерской стороны возникли серьезные вопросы к происхождению средств. Он заявил, что власти страны требуют от Киева немедленных объяснений и не исключают, что речь может идти о деньгах так называемой «украинской военной мафии».
Министр также подтвердил, что правоохранительные органы Венгрии задержали бронированные автомобили для перевозки ценностей украинского Ощадбанк. По факту происшествия начато расследование по подозрению в отмывании денег.
