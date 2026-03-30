Чернышов: делегация конгресса США может прилететь в РФ с официальным визитом
Делегация конгресса США может прилететь в Россию с официальным визитом. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Напомним, российская делегация находилась с рабочей поездкой в США 26–27 марта. По словам вице-спикера, диалог Москвы и Вашингтона затронул все темы.
«Один небольшой отступ от нормальной повестки... угрозы безопасности одному из государств будут очень сильно влиять на интересы всех других стран, всего человечества», — приводит RT слова Чернышова.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что до визита в Вашингтон президент России Владимир Путин дал основные установки депутатам Госдумы, поскольку по Конституции внешнюю политику России определяет именно глава государства.