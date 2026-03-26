Вице-спикер ГД Чернышов: РФ и США фактически начинают диалог на руинах

26 марта 2026, 23:17

Москва и Вашингтон фактически начинают диалог на руинах, оставленных предыдущей администрацией США. Об этом заявил вице-спикер Борис Чернышов.





Напомним, депутаты Госдумы поедут в США. Перед этим они получили основные установки от президента России Владимира Путина. Для этой встречи была проведена серьезная подготовка, отметил Чернышов.





«В программе — несколько раундов переговоров с конгрессом США, встречи с местными экспертами и политологами, а также нашим посольством», — сказал вице-спикер Госдумы в разговоре с RT.

«Фактически мы начинаем диалог на руинах, оставленных администрациями Обамы и Байдена», — заключил он.