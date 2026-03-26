Вице-спикер ГД Чернышов: РФ и США фактически начинают диалог на руинах
Москва и Вашингтон фактически начинают диалог на руинах, оставленных предыдущей администрацией США. Об этом заявил вице-спикер Борис Чернышов.
Напомним, депутаты Госдумы поедут в США. Перед этим они получили основные установки от президента России Владимира Путина. Для этой встречи была проведена серьезная подготовка, отметил Чернышов.
«В программе — несколько раундов переговоров с конгрессом США, встречи с местными экспертами и политологами, а также нашим посольством», — сказал вице-спикер Госдумы в разговоре с RT.
По его словам, Москва сможет найти необходимые аргументы, чтобы донести позицию российских граждан до своих визави. Чернышов уточнил, что российские депутаты сосредоточатся на восстановлении межпарламентского взаимодействия.
«Фактически мы начинаем диалог на руинах, оставленных администрациями Обамы и Байдена», — заключил он.