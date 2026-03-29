В МИД РФ заявили об охоте спецслужб США за россиянами
В последнее время американские спецслужбы активизировали охоту на российских граждан по всему миру, что приводит к росту угрозы их задержаний и арестов в третьих странах по запросам США. Об этом РИА Новости заявили в МИД России.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры главы венгерского МИД Петера Сийярто. По его словам, номер министра передал один из венгерских журналистов.
Орбан назвал произошедшее серьёзным нападением на государство и поручил Минюсту провести расследование, не исключив квалификации этих действий как преступления. Сам Сийярто заявил, что шокировался тем, что его контакт оказался у иностранных спецслужб по наводке журналиста.
Правительство Венгрии также обнародовало запись разговора, на которой репортёр Саболч Паньи, связанный с изданием VSquare, якобы признаётся в передаче номера дипломата.
