Песков отметил важность любых переговоров между Россией и США
Российско‑американские отношения в последние годы опустились до самой низкой отметки за всю историю и фактически зашли в тупик. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на текущем этапе даже небольшие попытки наладить диалог с американской стороной приобретают особую важность. Москва рассчитывает, что последние контакты станут отправной точкой для продолжения взаимодействия.
Напомним, 26 марта руководитель российской делегации Вячеслав Никонов поделился оценкой первой встречи парламентариев в Вашингтоне. По его словам, переговоры прошли успешнее, чем ожидалось.
Ранее в Сети появились слухи, что Россия якобы шлет разведданные Ирану, чтобы тот успешнее противостоял США и Израилю. Глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг эти сведения.
