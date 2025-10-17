Черногория готовится ввести визовый режим для россиян

17 октября 2025, 15:54

Фото: iStock/FTiare

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна в ближайшее время введет визовый режим для граждан России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства.





По словам Милатовича, правительство стремится отложить введение виз как можно дольше, чтобы не нанести ущерба туристическому сектору, однако в итоге страна обязана привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза.





«Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. <...> Однако Черногория очень скоро приведет свой визовый режим в соответствие с требованиями ЕС», — отметил президент.