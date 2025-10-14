Власти Латвии выдворили русскоязычного мужчину из страны за незнание языка
Власти Латвии выдворили из страны 74-летнего россиянина Григория из-за незнания языка. Теперь ему некуда ехать в России, поскольку у него здесь никого нет.
Отмечается, что пенсионер жил в Латвии с 1971 года. В 2023 году он не сдал экзамен по латышскому языку и лишился вида на жительство.
«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали ещё полтора года назад», — приводит RT слова пенсионера.
Сразу после решения о депортации мужчину поместили в Центр размещения задержанных иностранцев «Даугавпилс», где он провёл семь дней. Потом его конвоировали до границы Латвии и России. Оттуда он сообщил, что его планируют посадить на автобус до Москвы, и пропал.
RT смог найти пенсионера в одном из московских центров социальной адаптации. У него есть только свидетельство о рождении и загранпаспорт. Сейчас он подал документы на получение российского паспорта, поскольку он имеет гражданство РФ.
Также известно, что сын Григория проживает в Германии, однако связи с ним нет.