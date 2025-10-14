Власти Латвии выдворили русскоязычного мужчину из страны за незнание языка

14 октября 2025, 13:57

Фото: iStock/AlexKane

Власти Латвии выдворили из страны 74-летнего россиянина Григория из-за незнания языка. Теперь ему некуда ехать в России, поскольку у него здесь никого нет.





Отмечается, что пенсионер жил в Латвии с 1971 года. В 2023 году он не сдал экзамен по латышскому языку и лишился вида на жительство.





«ВНЖ отобрали и пенсию заблокировали ещё полтора года назад», — приводит RT слова пенсионера.