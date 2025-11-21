США пригрозили России новыми санкциями

21 ноября 2025, 02:39

Постпред США в ООН Уолтц назвал условия для введения новых санкций против РФ

Фото: istockphoto / designer491

Вашингтон готов продолжить давление на Москву в случае продолжения боевых действий на Украине. Об этом на заседании ООН заявил постпред США Майк Уолтц.