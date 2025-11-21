Достижения.рф

США пригрозили России новыми санкциями

Постпред США в ООН Уолтц назвал условия для введения новых санкций против РФ
Фото: istockphoto / designer491

Вашингтон готов продолжить давление на Москву в случае продолжения боевых действий на Украине. Об этом на заседании ООН заявил постпред США Майк Уолтц.



По его словам, если Россия не пойдет на условия мирного соглашения, то американская сторона введет новые экономические санкции и продолжит поставлять вооружение для Киева.

Ранее США представили мирный план по урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Среди них сокращение численности ВСУ и запрет на вступление страны в НАТО.

Как утверждает агентство Bloomberg, киевский режим вряд ли согласиться на эти условия, так как документ содержит множество «красных линий» для Владимира Зеленского и его окружения.

Александр Огарёв

