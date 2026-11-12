«Черт возьми»: Гвардейцы почетного караула рухнули перед Макроном

12 ноября 2026, 15:19

Le Parisien: во Франции два гвардейца упали в обморок перед Макроном

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Двое военнослужащих почетного караула потеряли сознание во время церемонии у Елисейского дворца в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Parisien.