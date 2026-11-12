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«Черт возьми»: Гвардейцы почетного караула рухнули перед Макроном

Le Parisien: во Франции два гвардейца упали в обморок перед Макроном
Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Двое военнослужащих почетного караула потеряли сознание во время церемонии у Елисейского дворца в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Le Parisien.



Инцидент произошел в среду в ходе визита президента Словакии Петера Пеллегрини. Когда автомобиль словацкого лидера подъехал к дворцу, один из гвардейцев, стоявших на ступенях, опустил саблю, пошатнулся и упал.

Макрон и несколько находившихся рядом людей сразу направились к нему. Спустя несколько мгновений то же произошло со вторым караульным. Как отмечает издание, человек за камерой в этот момент произнес: «Что, черт возьми, происходит?»

По данным газеты, обоих гвардейцев эвакуировали сотрудники Елисейского дворца. Их состояние не уточняется.

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Никита Кротов

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