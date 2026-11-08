«Такой же»: Во Франции восьмилетний школьник оскорбил Макрона в прямом эфире во время протестов

08 ноября 2026, 16:17

Во Франции 8-летний школьник оскорбил Макрона в прямом эфире на демонстрации

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Восьмилетний мальчик в прямом эфире телеканала franceinfo оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона и сотрудников полиции во время парижской акции протеста против высокой стоимости жизни 7 ноября. Об этом пишет AFP.





Обозреватели отмечают, что ребенок, участвовавший в марше вместе с отцом, в ответ на вопросы журналистки о мотивах участия использовал нецензурную лексику в адрес главы государства, заявив, что президент «такой же, как все эти паршивые копы». Журналистка посоветовала ему «не говорить плохие слова», однако мальчик повторил оскорбление в адрес Макрона, а затем адресовал грубость и самой репортерше, после чего выразил поддержку протестующим старшеклассникам.



Видеозапись эфира, распространенная в соцсетях, к 8 ноября набрала 3,8 миллиона просмотров. Поздно вечером в субботу руководство franceinfo опубликовало заявление в соцсети, в котором выразило сожаление в связи с инцидентом.





«Руководство franceinfo сожалеет, что оскорбительные высказывания были сделаны в прямом эфире ребенком во время демонстрации. Мы не должны были давать слово этому ребенку», — говорится в сообщении телеканала.