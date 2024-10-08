«Губу не раскатывайте»: Харрис не дат Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически заявила, что Украины не будет в НАТО. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.
Неоднозначный комментарий Камалы Харрис об Украине прозвучал во время интервью в эфире американской телекомпании CBS. По слова кандидата в президенты, вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться «если и когда» для этого придет время.
По мнению аналитика, если Харрис победит на выборах, Украина не сможет вступить в альянс «ни целиком, ни по частям», так как это это полностью изменит мировой геополитический баланс, а Россия никогда такого не допустит.
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«Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать», — прокомментировал Соскин слова Харрис.
По мнению аналитика, если Харрис победит на выборах, Украина не сможет вступить в альянс «ни целиком, ни по частям», так как это это полностью изменит мировой геополитический баланс, а Россия никогда такого не допустит.
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Лия Мурадьян