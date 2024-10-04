Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США

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Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что президентские выборы пройдут мирно. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
По его словам, то, что сказал бывший президент США Дональд Трамп после своего поражения на последних выборах, было «очень опасно». Байден подчеркнул, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил, что примет любой результат голосования.
Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не пересматривает ли он свое решение сняться с выборов и не думает ли вернуться в президентскую гонку. Байден ответил, что «вернулся».
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«Я уверен, что выборы будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. Они [Трамп и Вэнс] даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», – сообщил президент.
Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не пересматривает ли он свое решение сняться с выборов и не думает ли вернуться в президентскую гонку. Байден ответил, что «вернулся».
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Александр Климов