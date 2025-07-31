Индия отказалась выполнять требования Трампа вопреки ультиматуму
Нью-Дели отверг требование о закупке истребителей F-35
Индия отказалась выполнить ключевое требование Дональда Трампа о закупке американских истребителей F-35 и другой военной техники, сделав выбор в пользу совместного производства оборонных систем внутри страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.
Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в июне Трамп настаивал на сделке, но получил жёсткий отказ.
«Несмотря на то, что правительство Моди рассматривает возможность увеличения закупок американских товаров, оно вряд ли будет закупать дополнительное оборонное оборудование в США, что является ключевым требованием Трампа», — указано в материале.Ранее Трамп грубо прокомментировал сотрудничество Индии с Россией: «Пусть вместе губят свои мёртвые экономики — мне всё равно».
Решение Индии укрепляет её стратегию Make in India: вместо F-35 страна развивает проект AMCA (5-го поколения) с Францией и ускоряет производство истребителей Tejas Mk2. Параллельно Нью-Дели договорился с Москвой о совместном выпуске зенитных систем Витязь и вертолётов Ка-226, игнорируя санкции.