Индия отказалась выполнять требования Трампа вопреки ультиматуму

31 июля 2025, 23:19

Нью-Дели отверг требование о закупке истребителей F-35

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Индия отказалась выполнить ключевое требование Дональда Трампа о закупке американских истребителей F-35 и другой военной техники, сделав выбор в пользу совместного производства оборонных систем внутри страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве.





Во время визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в июне Трамп настаивал на сделке, но получил жёсткий отказ.





«Несмотря на то, что правительство Моди рассматривает возможность увеличения закупок американских товаров, оно вряд ли будет закупать дополнительное оборонное оборудование в США, что является ключевым требованием Трампа», — указано в материале.