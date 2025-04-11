Четырёхчасовая встреча Путина и Уиткоффа завершилась в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником главы США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом завершилась в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что она длилась 4,5 часа.
Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
Напомним, что Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля для встречи с главой государства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что эти переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал встречу по ходу её продолжения. Он отмечал, что она проходит в деловом духе и будет длиться долго, как и все предыдущие подобные переговоры.
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Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине.
Напомним, что Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля для встречи с главой государства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что эти переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировал встречу по ходу её продолжения. Он отмечал, что она проходит в деловом духе и будет длиться долго, как и все предыдущие подобные переговоры.
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Анастасия Чинкова