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В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

Видео: Telegram @news_kremlin

В Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча началась с длительного рукопожатия и приветственных слов друг другу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 11 апреля состоится встреча Путина и Уиткоффа. По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Песков подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон обмениваются мнениями. Он добавил, что от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов, так как пока речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины.

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#переговоры
Le Figaro: Французские военные готовят операции против РФ на случай столкновения
11 апреля 2025, 17:23

Фото: istockphoto/OceanProd

Французские военные картографы составляют планы местности и подробные карты на границе Румынии с Украиной и Молдавией. Это делается на случай прямого столкновения НАТО и России.
Об этом сообщает популярная газета Le Figaro. По информации издания, ещё в 2024 году военные топографы из 28-й воинской части Сухопутных войск Франции отправились в Румынию. В их задачу входила актуализация карт и планов местности.

Особое внимание было уделено так называемым Фокшанским воротам. Это часть румынской территории площадью 85 на 60 километров между городами Фокшаны, Брэила и Галац. Эти ворота являются своеобразным коридором между рекой Дунай и капатскими предгорьями. По мнению членов Североатлантического альянса, этот проход якобы может быть использован Россией при возникновении потенциального конфликта.

По словам командира подразделения полковника Гийома Шмидта, военные должны уметь хорошо ориентироваться на местности, для чего карты делаются подробными и максимально точными. Кроме того, добавил французский офицер, следует быть готовыми к тому, что в гористой местности сигналы спутника могут быть подавлены.

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Появились подробности о встрече Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом
Песков: Путин встретится с Уиткоффом
11 апреля 2025, 16:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 11 апреля проведёт встречу с прибывшим в РФ спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Будет такая встреча. Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает», — пояснил Песков журналистам.

По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.

Песков также добавил, что сейчас между РФ и США идёт обмен мнениями. Однако от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов. На сегодняшний день речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины, пояснил пресс-секретарь российского президента.

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«Метеозависимый»: Захарова объяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
Захарова обяснила противоречивые заявления Макрона перепадами давления
11 апреля 2025, 15:36

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Странные, иногда противоречащие друг другу высказывания французского президента Эммануэля Макрона могут быть связаны с перепадами атмосферного давления. Такое предположение высказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Об этом она сказала в программе «Интервью» на телеканале «Москва 24». По мнению спикера российского МИД, если других разумных объяснений противоречивым заявлениям французского лидера нет, то подойдёт и версия о его метеозависимосимости.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение, что-то поднимает. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена», — сказала Захарова.

В качестве примера она напомнила, как отчаянно французский президент требовал себе место за столом переговоров относительно мирного урегулирования украинского конфликта. А затем вдруг резко сменил риторику, заговорил о ядерном оружии, стал угрожать отправкой на Украину воинского контингента.

«У меня вопрос: надо же как-то определиться? Место за столом переговоров означает нормальность в традиционном понимании этого слова, когда участники переговоров умеют себя вести, умеют слушать, умеют говоритьи обмениваться мнениями а не только кричать или диктовать», — подчеркнула российский дипломат.

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#дипломат
#захарова
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В Жуковском решили временно отменить акцию «Бессмертный полк» в очном формате
11 апреля 2025, 14:45

Фото: iStock / DimaBerkut

Власти Жуковского не станут в этом году проводить на 9 Мая акцию «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом сообщил глава города Борис Аубакиров.
«Мы не будем в 2025 году проводить «Бессмертный полк» в очном формате по соображениям безопасности. Однако мы организуем акцию в онлайн-формате. Тем не менее программа празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Жуковском будет насыщенной. Жуковчан и гостей города ждут памятные и торжественные мероприятия, патриотические акции и встречи с ветеранами», – сказал Аубакиров ТАСС.
Ранее об отмене акции в очном формате объявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. В своём ТГ-канале он написал, что такое решение было принято в целях общественной безопасности.

По словам Иванова, само празднование 80-летнего юбилея Великой Победы будет масштабным, готовится насыщенная программа.

Ранее сопредседатель центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы Елена Цунаева сообщила, что в этом году акция пройдёт в стране в смешанном формате. Решение о форме её проведения в регионах будут принимать местные власти.

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#9 мая
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Военный эксперт Матвийчук объяснил неприменение Россией «Орешника» на Украине
Военный эксперт Матвийчук: Россия не применяет «Орешник» в ожидании переговоров
11 апреля 2025, 14:36

Фото: istockphoto/vladj55

Москва избегает сейчас применения баллистической ракеты средней дальности «Орешник» для ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Этим Кремль демонстрирует своё стремление к мирным переговорам.
Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также отметил, что, несмотря на постоянное игнорирование Киевом моратория на удары по объектам энергетики, Россия продолжает фактически в одностороннем порядке соблюдать его. Тем самым также демонстрируется готовность к диалогу.

«Думаю, сейчас «Орешник» Россия пока применять не будет. Идут переговоры. Украина не соблюдает мораторий на удары по энергетической инфраструктуре России. Тем не менее военно-политическое руководство РФ хочет заключить мир, боевые действия всем надоели», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в зоне проведения специальной военной операции продолжаются тяжёлые бои. Российская сторона стремиться показать свою договороспособность, что Москва может что-то решать дипломатическим путём на мировой арене, в отличие от Киева, заключил Матвийчук.

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