В Петербурге началась встреча Путина и спецпосланника Трампа Уиткоффа

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В Санкт-Петербурге в здании Президентской библиотеки началась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Встреча началась с длительного рукопожатия и приветственных слов друг другу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 11 апреля состоится встреча Путина и Уиткоффа. По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.
Песков подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон обмениваются мнениями. Он добавил, что от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов, так как пока речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что 11 апреля состоится встреча Путина и Уиткоффа. По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.
Песков подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон обмениваются мнениями. Он добавил, что от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов, так как пока речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины.
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Элина Позднякова