Появились подробности о встрече Путина со спецпредставителем Трампа Уиткоффом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин 11 апреля проведёт встречу с прибывшим в РФ спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Будет такая встреча. Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает», — пояснил Песков журналистам.
По его словам, в разговоре поднимутся различные вопросы по урегулированию конфликта на Украине.
Песков также добавил, что сейчас между РФ и США идёт обмен мнениями. Однако от встречи Путина с Уиткоффом не стоит ожидать каких-то прорывов. На сегодняшний день речь идёт о нормализации отношений и поисках почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины, пояснил пресс-секретарь российского президента.
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Элина Позднякова