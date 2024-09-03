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Четверть внесённых Минюстом в реестр иноагентов исключены из него

03 сентября 2024, 12:33
Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.


Тем не менее, реестр иностранных агентов из числа физических лиц, а также список средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, продолжают пополняться. Причиной попадания в этот список могут быть распространение недостоверной информации о публичной власти РФ, формирование негативного образа ВС РФ, а также публикация материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

По словам главы министерства юстиции, добиться исключения из перечня иностранных агентов смогли те граждане и организации, которые прекратили взаимодействие с «западными выгодоприобретателями».

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