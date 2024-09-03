Четверть внесённых Минюстом в реестр иноагентов исключены из него

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Четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Тем не менее, реестр иностранных агентов из числа физических лиц, а также список средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, продолжают пополняться. Причиной попадания в этот список могут быть распространение недостоверной информации о публичной власти РФ, формирование негативного образа ВС РФ, а также публикация материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.
По словам главы министерства юстиции, добиться исключения из перечня иностранных агентов смогли те граждане и организации, которые прекратили взаимодействие с «западными выгодоприобретателями».
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