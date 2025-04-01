Четвертый пропавший в Литве солдат США обнаружен мертвым

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Четвертый американский военный, пропавший на учениях в Литве, обнаружен мертвым, сообщило командование США в Африке и Европе. Соответствующее заявление опубликовано в сети.
«Четвертый солдат армии США, приписанный к первой бронетанковой бригадной боевой группе третьей пехотной дивизии, был найден мёртвым недалеко от города Пабраде, Литва, днём 1 апреля», — сказано в публикации.В командовании американской армии добавили, что личность военнослужащего не разглашают до получения сообщения от ближайших родственников солдата. Перед этим в командовании заявляли о пропаже четырех военных при тактических учениях в Литве. Позже была информация, что они могли погибнуть, но данные официально не подтверждали.
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