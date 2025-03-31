В МИД России не верят, что США могут выйти из НАТО

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Москва не верит, что Вашингтон может покинуть североальянс НАТО, заявил журналу «Международная жизнь» замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Дипломат считает, что США используют определенную долю бравады, чтобы «пришпорить натовскую лошадь».
«Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить», — пояснил Рябков.Собеседник резюмировал, что должно произойти, по его мнению, «что-то невообразимое», чтобы США и НАТО расстались. В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает вариант «отказа от лидерства в НАТО», чтобы Лондон и Париж были более ответственны за европейскую безопасность.
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