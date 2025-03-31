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Президент Республики Сербской Додик посетил Могилу неизвестного солдата в Москве

Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.
Додик отметил, что каждый его визит в Россию начинается с этого места, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.

«Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы», — сказал Додик на записи.
Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)

Лидер боснийских сербов заявил о невозможности переписать историческую правду о жертвах среди русских, сербов и евреев. Он назвал Путина «мировым историческим лидером», который возродил Россию, защитив ее независимость.

«У России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость», — добавил он.
Додик регулярно участвует в российских мероприятиях, укрепляя культурно-исторические связи. Его присутствие на параде Победы 9 мая символизирует единство в антифашистской позиции.

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#9 мая
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В МИД России не верят, что США могут выйти из НАТО
Рябков: в России не верят в возможность выхода США из альянса НАТО
31 марта 2025, 22:31

Фото: istockphoto/Mordolff

Москва не верит, что Вашингтон может покинуть североальянс НАТО, заявил журналу «Международная жизнь» замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Дипломат считает, что США используют определенную долю бравады, чтобы «пришпорить натовскую лошадь».
«Это, конечно, не Росинант, бедное животное, а, наоборот, хорошо откормленный такой рысак-жеребец, прости Господи, но его тем не менее тоже иногда надо с точки зрения американского ковбоя немножко пришпорить», — пояснил Рябков.
Собеседник резюмировал, что должно произойти, по его мнению, «что-то невообразимое», чтобы США и НАТО расстались. В начале марта президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает вариант «отказа от лидерства в НАТО», чтобы Лондон и Париж были более ответственны за европейскую безопасность.

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«Говорила, что я полный идиот»: Фицо пожаловался на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен
Фицо рассказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала его идиотом
31 марта 2025, 18:19

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала «полным идиотом» премьер-министра Словакии Роберта Фицо за его общение с президентом США Дональдом Трампом по американским тарифам в отношении Евросоюза. Слова Фицо приводит TA3.
«Роберт, что ты наделал, зачем ты вообще вёл такие переговоры с Трампом?» Ты нормальный? Она полчаса меня ругала, говорила, что я полный идиот», — пожаловался глава правительства.
Роберт Фицо обсуждал пошлины со стороны США на товары из Европы с миллиардером Илоном Маском в феврале. Трамп хочет ввести импортные пошлины 2 апреля против всего мира, называя дату «Днем освобождения Америки». Конкретно упоминались 25-процентные тарифы на импорт машин в Штаты.

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В Подмосковье до 30 июня не понадобится согласовывать облик нежилых объектов
31 марта 2025, 17:08

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Подмосковье до 30 июня продлили действующую меру для объектов капитального строительства нежилого назначения общей площадью менее 1,5 тыс. кв. м. Согласование архитектурно-градостроительного облика для них не требуется, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Такое решение принято в качестве дополнительной временной меры поддержки субъектов предпринимательской деятельности. Исключение – объекты социального обслуживания, здравоохранения, образования, просвещения, культурного развития, физической культуры и спорта.

Помимо этого, согласование АГО не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства, блокированных жилых домов, если их количество в одном ряду не превышает двух, индивидуальных гаражей, автозаправочных станций, линейных и некоторых других объектов.
«Для объектов, подлежащих согласованию АГО, правила землепользования и застройки устанавливают требования к архитектурно-стилистическим характеристикам, колористическим решениям, отделочным материалам, размещению технического и инженерного оборудования. Границы территорий, в которых нужно согласовывать АГО, также установлены этими правилами», – говорится в сообщении.
Утверждеённые ПЗЗ городских округов можно на найти на Геопортале Подмосковья или на сайтах администраций муниципалитетов.

Согласовать АГО в Московской области можно онлайн через региональный портал госуслуг. Срок согласования – 10 рабочих дней. Услуга бесплатная.
Результат направляется в личный кабинет заявителя.

Ознакомиться с нормативными документами можно на сайте Комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

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#мособлархитектура
#соглашения
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Генпрокуратура попросила суд приостановить запрет деятельности «Талибана»*
31 марта 2025, 15:56

Фото: istockphoto/hank5

Генпрокуратура попросила суд о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
«В Верховный суд поступило и принято в производство административное исковое заявление генерального прокурора о приостановлении запрета деятельности «Движения Талибан», включенного в единый федеральный список, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством России террористическими», — сказано в материале.

Отмечено, что заседание состоится 17 апреля и будет закрытым. В прошлом году МИД и Минюст РФ докладывали президенту Владимиру Путину, что движение числится в списке запрещенных организаций уже свыше 20 лет и его можно исключить из перечня.

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*Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
#мир
#россия
#генпрокуратура
#новости
#суд
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Звезду «Аноры» внесли в украинскую базу «Миротворец»
Актер Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»
31 марта 2025, 14:50

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Российский актер Марк Эйдельштейн, известный по фильму «Анора», был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
23-летний артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также за участие в съемках фильма в Севастополе.

Эйдельштейн снялся в таких картинах, как «Страна Саша», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и других. Его картина «Анора» получила высшую награду «Оскар» в 2025 году в категории «Лучший фильм». В начале 2025 года актер оказался в длинном списке номинантов на престижную кинопремию BAFTA, которую присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств.

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