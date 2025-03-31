Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик прибыл в Москву. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Первым пунктом программы его визита стало посещение Могилы Неизвестного солдата.
Додик отметил, что каждый его визит в Россию начинается с этого места, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам погибших во Второй мировой войне.
Лидер боснийских сербов заявил о невозможности переписать историческую правду о жертвах среди русских, сербов и евреев. Он назвал Путина «мировым историческим лидером», который возродил Россию, защитив ее независимость.
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«Здесь я снова буду 9 мая по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина на праздновании 80-летия Победы над фашизмом, когда больше всего страдали русский и сербские народы», — сказал Додик на записи.
Милорад Додик (Фото: кадр видео из X @MiloradDodik)
Лидер боснийских сербов заявил о невозможности переписать историческую правду о жертвах среди русских, сербов и евреев. Он назвал Путина «мировым историческим лидером», который возродил Россию, защитив ее независимость.
«У России есть наша поддержка. Она – страна, которая столкнулась с многими вызовами в прошедшие века и показала, что может защитить свою самостоятельность и независимость», — добавил он.Додик регулярно участвует в российских мероприятиях, укрепляя культурно-исторические связи. Его присутствие на параде Победы 9 мая символизирует единство в антифашистской позиции.
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Мария Моисеева