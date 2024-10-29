Глава Каланчакского округа Херсонской области Петр Мустиянович заявил, что Украина так и не состоялась как государство после распада СССР, поскольку ее жители не обрели прочное чувство государственности и единства.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По мнению чиновника, отсутствие единства привело к тому, что «каждый стремился к личной выгоде, избегая налогообложения и регистрации бизнеса». В результате, по его словам, страна обеднела и не смогла обеспечить социальную защиту.
Мустиянович отметил, что показатель единства в России проявляется через поддержку, оказываемую военными в новых регионах, включая помощь местным жителям в быту.
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«Когда Украина отделилась от Советского Союза, она утратила свою государственность. Россияне всегда чувствовали свою страну как государство, а у украинцев не возникло гражданского самосознания, чтобы построить его», — сказал он.
По мнению чиновника, отсутствие единства привело к тому, что «каждый стремился к личной выгоде, избегая налогообложения и регистрации бизнеса». В результате, по его словам, страна обеднела и не смогла обеспечить социальную защиту.
Мустиянович отметил, что показатель единства в России проявляется через поддержку, оказываемую военными в новых регионах, включая помощь местным жителям в быту.
«Военные из разных регионов России помогают людям, будь то рубка дров или доставка гуманитарной помощи. Здесь мы — один народ, и военные и жители поддерживают друг друга», — добавил он.
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Елена Перлова