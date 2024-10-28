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Правительство Украины приняло закон об ужесточении воинского учёта, который позволит различным ведомствам предоставлять сведения о подлежащих мобилизации гражданах военкоматам. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Минобороны страны Рустам Умеров.
По его словам, это важные изменения, которые направлены на усиление воинского учёта и отслеживания нарушения законодательства страны. Нововведения помогут правоохранителям оперативно и эффективно получать сведения о нарушителях и доставлять их в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) или в иные соответствующие органы.
Из принятого закона следует, что разглашать информацию о призывниках разрешено сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), полиции и разведки.
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Анастасия Чинкова