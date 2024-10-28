«Отогнали противника»: Военэксперт оценил обстановку в зоне СВО на разных направлениях

Вооруженные Силы России продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшегося на территорию Курской области. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны России.