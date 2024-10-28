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«Отогнали противника»: Военэксперт оценил обстановку в зоне СВО на разных направлениях

Военэксперт Живов: у ВС РФ серьёзные успехи на Курском направлении
28 октября 2024, 17:38
Фото: istock/Anna_Anikina

Фото: istock/Anna_Anikina

Вооруженные Силы России продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшегося на территорию Курской области. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны России.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что у нас очень серьезные оперативно-тактические успехи на Донецком и Курском направлениях.

«В Курской области мы близки к тому, чтобы полностью срезать этот плацдарм. Несмотря на то, что враг очень сильно упирается. А в Донецкой области у нас идет активное наступление (почти десятки километров), начали освобождать территорию от противника. Близок тот час, когда наши войска выйдут в южной части Донецкой области на административную границу и смогут дальше двигаться в сторону Запорожья. Мы практически полностью отогнали противника к границе», — рассказал военный эксперт.



По его словам, направления в Запорожской и Херсонской областях менее активны, потому что театр военных действий не позволяет предпринимать какие-то серьезные усилия.

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#запорожская область
ВСУ пытались атаковать одно из крупнейших горнодобывающих предприятий в России
ВСУ пытались атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области
28 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Украинские войска предприняли попытку атаковать горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в 13:28 по мск система противовоздушной обороны (ПВО) ударила по беспилотнику самолётного типа, который пролетал над Железногорском. Дрон направлялся в сторону пятиэтажного здания, принадлежащего ОАО «Михайловский ГОК». Это предприятие является вторым в России по объёмам добычи железной руды.

В результате предпринятой ВСУ попытки атаки никто не пострадал, также не зафиксировано никаких повреждений инфраструктуры.

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#вс рф
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#пво
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Иностранные диверсанты хотели прорваться под Брянск
ФСБ: Под Брянском ликвидировано четверо диверсантов
28 октября 2024, 17:51

Фото: iStock/ e-crow

27 октября представители российских силовых структур ликвидировали нескольких иностранных диверсантов, пытавшихся проникнуть через границу Брянской области, передаёт Центр общественных связей ФСБ.
«Пресечена попытка нарушения государственной границы <...> в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой. В результате боестолкновения четыре диверсанта ликвидированы, остатки отступающей группы поражены ракетно-артиллерийским ударом», — сообщается в релизе.

При себе у диверсантов были иностранные средства коммуникации, оружие и экипировка, а из личных вещей: молитвенник на польском языке, канадский флаг, записная книжка с информацией по тактической подготовке на английском языке. Спецслужбы считают, что это говорит об их связи с третьими странами.

На коже одного из иностранных наёмников обнаружили татуировку элитного 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

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#диверсанты
#брянская область
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Военэксперт Кошкин объяснил признание Армии России лучшей в мире
28 октября 2024, 17:26

Фото: iStock/zim286

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что признание Армии России лучшей в мире связано с проведением нашей страной специальной военной операции на Украине.
«Анализ последнего времени свидетельствует о возрастающей военной мощи России. Речь идёт помимо прочих составляющих о ядерной триаде. Её состояние в значительной части в России превосходит качественное состояние ядерной триады в США. Это и определяет мощь армии — она в состоянии решать вопросы от стратегических до тактических масштабов», — добавил в беседе с RT Кошкин.

Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать составленный в США рейтинг армий мира.

«Мы не знаем, о каких критериях идет речь, на основании каких данных составлялся этот рейтинг, поэтому нам нечего сказать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

Ранее стало известно о том, что российская армия была признана сильнейшей в мире в рейтинге US News and World Report.

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#дмитрий песков
#рф
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Власти Курской области сообщили о повреждении ВСУ исторической усадьбы Викторова
28 октября 2024, 15:43

Фото: istockphoto/frazaz

В Кореневском районе Курской области в результате обстрела ВСУ получила повреждения усадьба И. Т. Викторова, известная как «Дворец для любимой». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Информация о повреждении исторического объекта появилась в телеграм-канале правительства. Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял рассказала, что в результате действий ВСУ пострадали 18 объектов историко-архитектурного и культурного наследия.

Особняк был возведён в стиле готических немецких замков по заказу крупного курского помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немке. Однако она не ответила на его чувства и отказалась переезжать в Россию. Усадьба долгое время пустовала, затем там была размещена школа. Информация о повреждении украинцами исторического объекта направлена в Следственный комитет РФ.

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#курская область
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Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР
28 октября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/Dragos Condrea

Согласно последней доступной информации, северокорейские военные уже задействованы в Курской области. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Его слова приводит издание «Европейская правда». Руководитель альянса добавил, что Южная Корея оповестила НАТО, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что спецслужбам Сеула известно о присутствии в Курской области солдат из КНДР и их вовлечённости в конфликт.

По словам Рютте, это является значительным шагом в продолжающемся вовлечении Северной Кореи в украинский конфликт со стороны России. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить военное сотрудничество, так как оно будто бы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

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#курская область
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Вражеский коптер атаковал машину под Курском, есть погибшие
Смирнов: в Курской области коптер ВСУ атаковал автомобиль, погибли два человека
28 октября 2024, 15:24

Фото: istock/Sinenkiy

В Курской области коптер Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня утром на территории Льговского района украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства», — написал он.

По его словам, в автомобиле находились двое молодых людей, которые от полученных травм скончались на месте. Губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что боевики Вооруженных сил Украины бросили позиции у Часова Яра после ударов беспилотников бригады «Север-V». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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AC: По окончании конфликта Киеву придётся отказаться от рядя территорий
28 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/FabrikaCr

При завершении украинского конфликта Киеву придётся отказаться от некоторых территорий. Речь идёт о землях, которые были утрачены в ходе боевых действий.
Об этом пишет издание The American Conservative. В публикации отмечается, что, как и в большинстве противостояний с неопределённым исходом, мирное соглашение наверняка окажется очень неприятным для Украины. По словам автора материала, России нет никакого смысла покидать поле боя «с пустыми руками».

Автор статьи практически уверен, что Украине придётся поступиться значительной частью территорий. Возможно, они отойдут России в качестве подконтрольной буферной зоны или под каким-то другим предлогом.

Также обозреватели указывают, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа нынешний политический курс страны радикально изменится, а переговоры по мирному урегулированию на Украине станут реальностью.

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#украина
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Массовые похороны участников СВО прошли в российском регионе
Четырёх бойцов СВО одновременно похоронили в ХМАО
28 октября 2024, 14:57

Фото: iStock/dragana991

Массовые похороны участников СВО состоялись в городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом сообщает радиостанция Muksun.fm на своём сайте.
Отмечается, что в городе простились сразу с четырьмя российскими бойцами.

Обстоятельства смерти военнослужащих не раскрываются. В соцсетях местные жители выразили соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что могилу участника СВО разрыли, а тело перезахоронили в другом месте. Это произошло из-за того, что военный не сообщил в госпитале, что имеет жену и детей, которые проживают в Тамбовской области. После его смерти, было принято решение захоронить мужчину в Краснодарском крае, где и располагается медучреждение. Супруга лишь спустя год поисков узнала, где похоронили её мужа. Тогда было решено эксгумировать тело и перевезти его на родину.

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#соболезнования
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МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту ВСУ в районе Волчанска
28 октября 2024, 14:56

Фото: iStock/dragana991

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции пункта временной дислокации ВСУ около Волчанска в Харьковской области. Видеозапись представлена в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что во время проведения разведывательных работ российские военные обнаружили украинский пункт временной дислокации в районе Волчанска. Координаты местоположения были переданы лётчикам ВКС РФ, которые точным попаданием фугасной авиационной бомбой уничтожили объект противника.

В Минобороны подчеркнули, что в момент прилёта в пункте находился командный состав одного из подразделений украинской армии.

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