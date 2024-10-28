«Отогнали противника»: Военэксперт оценил обстановку в зоне СВО на разных направлениях

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Вооруженные Силы России продолжают действия по разгрому группировки противника, вторгшегося на территорию Курской области. ВСУ потеряли до 80 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщили в Минобороны России.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» сообщил, что у нас очень серьезные оперативно-тактические успехи на Донецком и Курском направлениях.
По его словам, направления в Запорожской и Херсонской областях менее активны, потому что театр военных действий не позволяет предпринимать какие-то серьезные усилия.
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«В Курской области мы близки к тому, чтобы полностью срезать этот плацдарм. Несмотря на то, что враг очень сильно упирается. А в Донецкой области у нас идет активное наступление (почти десятки километров), начали освобождать территорию от противника. Близок тот час, когда наши войска выйдут в южной части Донецкой области на административную границу и смогут дальше двигаться в сторону Запорожья. Мы практически полностью отогнали противника к границе», — рассказал военный эксперт.
По его словам, направления в Запорожской и Херсонской областях менее активны, потому что театр военных действий не позволяет предпринимать какие-то серьезные усилия.
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Анастасия Бондарева