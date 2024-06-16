Число поддержавших итоги швейцарской конференции стран сократилось

Фото: iStock/alzay
Количество стран, поддержавших коммюнике по итогам конференции в швейцарском Бюргенштоке, уменьшилось с 80 до 78. На это обратило внимание агентство ТАСС.
Сообщается, что организаторы исключили Иорданию и Ирак из списка подписавших стран, однако причины этого решения не уточняются.
Таким образом, итоговый документ подписали 82 делегата, включая представителей 78 стран и 4 организаций. В коммюнике подчеркивается, что для достижения мира необходим диалог обеих сторон, которые должны обсудить предложенные положения. Эти пункты включают в себя требование, чтобы все украинские атомные станции находились под контролем Киева и под наблюдением МАГАТЭ.
Читайте также:
Зеленский дал понять, что хочет видеть Россию на втором саммите мира
На саммите по Украине призвали к свободному передвижению в Азовском море
Японский премьер пробыл на саммите по Украине 2,5 часа
Артем Кузьмин